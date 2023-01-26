Kılıçdaroğlu'ndan Regaip Kandili mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 12:50, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 12:52
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyor, bu güzel coğrafyada herkesin birlik ve beraberlik içinde barış, huzur ve bereket dolu yarınlarda yaşamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız