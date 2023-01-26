Altılı Masa'dan ortak açıklama: Erdoğan'ın adaylığı mümkün değil

Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Büyük Fırsat! %1,39 Faizli 50.000 TL
Büyük Fırsat! %1,39 Faizli 50.000 TL
Sponsorlu İçerik
TBMM'de imzaya açılan EYT'de son durum
TBMM'de imzaya açılan EYT'de son durum
Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
Meslek liselerinden tarihi rekor: Gelirleri yüzde 995 arttı
Meslek liselerinden tarihi rekor: Gelirleri yüzde 995 arttı
Bakan Bozdağ: Seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansız
Bakan Bozdağ: Seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansız
Sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek
Sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek
Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti
Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti
'Doktoru meslektaşları dövdü' iddiasına soruşturma
'Doktoru meslektaşları dövdü' iddiasına soruşturma
Altın rekora doymuyor, gram 1200 liraya dayandı
Altın rekora doymuyor, gram 1200 liraya dayandı
Çakar ve siren kullanan araçlara 15,7 milyon lira ceza kesildi
Çakar ve siren kullanan araçlara 15,7 milyon lira ceza kesildi
EYT Meclis gündemine geliyor
EYT Meclis gündemine geliyor
İstanbul'da araç çekme ücretine zam
İstanbul'da araç çekme ücretine zam
Türkiye, dijital parayı kullanan ilk ülkelerden olacak
Türkiye, dijital parayı kullanan ilk ülkelerden olacak
Sinan Ateş Cinayeti'nde Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı da tutuklandı
Sinan Ateş Cinayeti'nde Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı da tutuklandı
Yargıtay üyesi Serdar Mutta, YSK üyeliğine seçildi
Yargıtay üyesi Serdar Mutta, YSK üyeliğine seçildi
Anayasa Mahkemesi HDP kararını verdi
Anayasa Mahkemesi HDP kararını verdi
Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak
Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak
Yeterliğe tabi gelir uzmanlarından TBMM'ye 15 bin dilekçe
Yeterliğe tabi gelir uzmanlarından TBMM'ye 15 bin dilekçe
Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Altının gram fiyatı 1.174 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.174 lira seviyesinden işlem görüyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi!
İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi!
Başörtüsü düzenlemesinde 'Laikliğe aykırı' tartışması
Başörtüsü düzenlemesinde 'Laikliğe aykırı' tartışması
Uzman çavuşa kadro geliyor! AK Parti ve MHP kanun teklifi hazırlıyor
Uzman çavuşa kadro geliyor! AK Parti ve MHP kanun teklifi hazırlıyor
Kamu kurumlarına kadrolu işçi alımında kura düzenlemesi
Kamu kurumlarına kadrolu işçi alımında kura düzenlemesi
Mardin Havalimanı'nın adı değişti
Mardin Havalimanı'nın adı değişti
28 Şubat davasında hüküm giyen iki generale af
28 Şubat davasında hüküm giyen iki generale af
Deprem uyarı sistemi, deprem dakikasında uyarı yaptı
Deprem uyarı sistemi, deprem dakikasında uyarı yaptı
Doktoru meslektaşları dövdü
Doktoru meslektaşları dövdü
Ana sayfaHaberler Siyasi

Altılı Masa'dan ortak açıklama: Erdoğan'ın adaylığı mümkün değil

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları, Altılı Masa'nın 11'inci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yayımlanan ortak açıklamada 'Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir' denildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 21:40, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 21:46
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 12.00'de İYİ Parti genel merkezinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, genel başkanların imzasıyla ortak bildiri yayımlandı. Bildiride şöyle denildi:

* "Altı siyasi parti olarak ülkemizi aydınlığa çıkarmak için kararlılıkla sürdürdüğümüz işbirliği sürecinin on birinci toplantısını mübarek Regaip Kandili gününde İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleştirdik.

Öncelikle milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlar, yüce Allah'tan nice kandillere huzurla erişmeyi niyaz ederiz.

İSVEÇ VE HOLLANDA'YA TEPKİ

Bugünkü toplantımızda öncelikle güncel gelişmeleri değerlendirdik.

İsveç'te ve Hollanda'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırıları bir nefret suçu olarak görüyor ve bunlara göz yuman hükümetleri de şiddetle kınıyoruz. Halkımızın hür iradesiyle seçim sandığına gidip ülkemizin kaderini belirleyeceği bu dönemde dış dünyada nedense her seçim dönemine denk gelen provokasyonları da dikkatle izliyoruz.

ERDOĞAN'A TEPKİ: DEMOKRASİ TARİHİMİZE EKLEDİĞİ BİR DİĞER KARA SAYFADIR


Türkiye, hukuksuzluk, kanunsuzluk ve başıbozuklukla hareket eden bir hükümet tarafından yönetilmektedir. Bu çerçevede, Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bununla beraber, Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizin bu hukuksuz düzene "Yeter" cevabı vereceğinden emin olan bizler, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı seçime halkımızdan aldığımız destekle, kendimize olan inancımızla ve ülke sevdamızla hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

"HODRİ MEYDAN DİYORUZ"

Seçim ne zaman yapılırsa yapılsın üstünlerin hukuku anlayışıyla hareket eden Cumhur İttifakı değil, hukukun üstünlüğüne inanan Millet İttifakı kazanacaktır. İktidar kaybettiği halk desteğini her tür hukuksuzlukla kapatmaya çalışsa da biz bu oyunu milletimizden aldığımız destekle bozacağız ve Türkiye'yi özgürlükçü demokratik bir hukuk devleti yapacağız. Bu tek adam düzenini sandıkta milletimizin iradesi ile değiştirmek için hodri meydan diyoruz!

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ AÇIKLAMASI

Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın TBMM'ye sunduğu başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği önerisi, başörtülü kadının 'dini inancını' sorgulayan şekilde kaleme alınmıştır. Başörtülü kadını korur gibi yapan bu madde aslında tam tersi sonuçlar doğuracak niteliktedir. Kadının kıyafet özgürlüğü ile başörtüsü kullanmasının amacını sorgulayan bu ifadeyi metinden çıkaran bir değişiklik önergesi verilmiştir. Son derece açık bir biçimde başını örten veya örtmeyen kadınlara tam bir anayasal güvence getirecek olan bu önerge Cumhur İttifakı tarafından reddedilmiştir. Bu, Cumhur İttifakı'nın her zaman yaptığı gibi samimiyetsiz bir şekilde kadınların başörtüsü hakkını siyasi istismar ve ranta dönüştürme amacını ortaya koymaktadır.

30 OCAK'TA ORTAK POLİTİKALAR MUTABAKAT METNİ PAYLAŞILACAK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devletimiz için bir beka sorunu haline gelmiştir. Bir kişinin iradesiyle millet iradesinin yok sayılması devletin bir şahısla özdeşleştirilmesinin açık bir göstergesidir. Bugünkü toplantımızda seçimi kazanmaya ve ülkemizi halkımızın büyük bir teveccüh gösterdiği güçlendirilmiş parlamenter sistemle yönetmeye dair çok somut adımlar attık. Tamamlama aşamasına geldiğimiz Geçiş Sürecinin Yol Haritasını, Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreciyle beraber nihai değerlendirme sonrası kamuoyuyla paylaşacağız.

Bu toplantımızda 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşacağımız Ortak Politikalar Mutabakat Metni konusunda da anlaşma sağladık. Yoksullukla mücadeleden kadın haklarına, siber güvenlikten siyasi etik yasasına, kamuda israfla mücadeleden tersine beyin göçüne, savunma sanayinden afet yönetimine, mesleki eğitimden konut ve barınma krizine, uyuşturucuyla mücadeleden esnafımızın sorunlarına, sınır politikamızdan tarıma kadar ülkemizin öncelikli konuları için hazırladığımız somut hedef, politika ve projeleri dokuz ana başlık ve yetmiş beş alt başlıkta topladık. Bu mutabakat metni, Türkiye'nin her alanda artan sorunlarını Millet İttifakı'nın çözeceğinin de ispatıdır.

ADAYIN NASIL BELİRLENECEĞİ KONUŞULDU

Toplantımızda son olarak Millet İttifakı'nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi de konuştuk.

Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz. Halkımız, ülkemizin hak ettiği refaha ulaşma ve yeniden demokratikleşme ümidini altı partinin birliğinde görmektedir. Bu da bize tarihi bir görev yüklemektedir. Biliyoruz ki bu Türkiye'nin kader seçimidir. Halkımız canını, malını, geleceğini, medeni, hür ve refah içinde bir Türkiye'de nefes alma ümidini bize emanet etmiştir. Halkımız müsterih olsun, altı parti bu görevi layıkıyla tamamlayacaktır.

Bir kez daha ilan ediyoruz ki;

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme inanmış, temel hak ve özgürlüklerin yanında, demokrasi aşıklarının adayı olacaktır.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, 'Yeter! Söz Milletindir' diyen Millet İttifakı'nın adayı olacaktır.

Bir sonraki toplantımız Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel KARAMOLLAOĞLU' nun ev sahipliğinde, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılacaktır."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
TBMM'de imzaya açılan EYT'de son durum
TBMM'de imzaya açılan EYT'de son durum
Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
Bakan Bozdağ: Seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansız
Bakan Bozdağ: Seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansız
ALF Araştırma açıkladı: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın önünde
ALF Araştırma açıkladı: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın önünde
Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti
Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti
Bakan Bozdağ'dan AYM'nin HDP kararına ilk değerlendirme
Bakan Bozdağ'dan AYM'nin HDP kararına ilk değerlendirme

Bu Habere Tepkiniz

Uzman doktorların emekli maaşı tıp profesörlerinin emekli maaşını geçti

Uzman doktorların emekli maaşı tıp profesörlerinin emekli maaşını geçti

5434 sayılı Kanunun ek 84 üncü maddesinde yapılan değişiklikle doktorların emekli maaşlarında çok ciddi iyileştirmeler yapılmıştı. Bu değişiklik sonrasında emekli maaşlarında unvan bazında çok büyük dengesizlikler de ortaya çıkmıştır.
YSK'nın yeni başkanı belli oldu

YSK'nın yeni başkanı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Ahmet Yener seçildi.
343 personel mağdur oldu

343 personel mağdur oldu
Emeklilikten en az 6 ay önce borçlanma yapma zorunluluğu kaldırıldı mı?

Emeklilikten en az 6 ay önce borçlanma yapma zorunluluğu kaldırıldı mı?

Sosyal güvenlik bağlamında, 5434'e kamu personelinin, emeklilikten en az 6 ay önce borçlanma yapması gerekmekte, ancak 5510'a tabi personel için bu zorunluluk bulunmamaktadır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamuda sözleşmeliye kadro yürürlükte

Kamuda sözleşmeliye kadro yürürlükte

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini öngören kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar, memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak
İDDK, iş sözleşmesinde 'esaslı değişikliğe' açıklık getirdi

İDDK, iş sözleşmesinde 'esaslı değişikliğe' açıklık getirdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "haftalık çalışma süresi 45 saattir" ibaresinin iptaline ilişkin davayı sonuçlandırdı.
2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı

2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı

ÖSYM 2022 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS branş bazında sıralamaları yayımladı.
YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM 2023 yılı YÖKDİL/1 başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.
AYM'den memurun sicil raporuyla ilgili önemli karar

AYM'den memurun sicil raporuyla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi bir memurun sicil raporuna yazılan aşağılayıcı ifadelerden dolayı maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, merkezi ısıtma sistemleri kurma, kurdurma, işletme veya işlettirme görev ve yetkisinin büyükşehir Belediyesinde olduğundan, ilçe belediyesine ait Bölgesel Isıtma Sisteminde tahsildar kadrosunda çalışmakta olan davacının kadrosunun da büyükşehir belediyesine aktarılmasını hukuka uygun buldu.
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuzusuyla gelen bir hasta yakını ilgi odağı oldu. Annesini hastaneye getiren kadın, evde tek başına bırakamadığı kuzusunu da yanına aldı. Kadın, kuzuyu biberonla besledi. Çocuklar kuzuyu severken, bazı hasta ve hasta yakınları da cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı.
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
'Su içerken bu hataları yapmayın'

'Su içerken bu hataları yapmayın'

Canan Karatay, su içerken yapılan zararlar üzerinde şaşırtan detaylara değindi.