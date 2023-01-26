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Vali açıkladı: Erzurum'da terörist unsur yok

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Erzurum'da göreve başladığımızda kırsalda özelikle sayıları tarafımızca bilinen terörist unsurlar vardı. Şu anda Allah'a şükür tek bir tane bile terörist unsur bulunmamaktadır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 23:16, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 23:56
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Vali açıkladı: Erzurum'da terörist unsur yok

Vali Memiş, 17 aracın hizmete alınmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Binası bahçesinde düzenlenen törende, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

Emniyet Müdürü Levent Tuncer'in kendi imkanlarını kullanarak 17 aracı emniyet bünyesine kattığını ifade eden Memiş, "Tuncer müdürümüzü kutlarım. Ekonomik ömrünü doldurmuş araçları elden çıkarıp yerine sıfır araçları alıyoruz, bu çok güzel." dedi.

Şehrin valisi olarak trafik kurallarına uyduğunu belirten Memiş, herkesin bu konuda daha duyarlı olup tüm trafik kurallarına uymasını istedi.

Güvenlik güçlerine gösterdikleri kararlık ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Memiş, şunları kaydetti:

"Erzurum'da göreve başladığımızda kırsalda özelikle sayıları tarafımızca bilinen terörist unsurlar vardı. Şu anda Allah'a şükür tek bir tane bile terörist unsur bulunmamaktadır. Milli istihbarat, polis ve jandarmamızın ortaklaşa, uyum içinde çalışmasıyla başarılı neticeler aldık. Polisimizin 4-5 yıl içince önemli ve başarılı operasyonları oldu. İstihbaratı alıyoruz, değerlendiriyoruz. Kahraman mili istihbarat, jandarma ve polisimizin ortaklaşa devlet adına operasyonuyla netice alıyoruz. Teslim olanı teslim alıyor, teslim olmayanı ise etkisiz hale getiriyoruz."

Memiş, Erzurum polisinin terörün yanı sıra narkotik ve kaçakçılıkla mücadele gibi alanlarda da başarılı işlere imza attığını vurguladı.

Kentte trafik kültürünü aşılamak için okullardan başlamak gerektiğini aktaran Memiş, sürekli ceza yazmanın da iyi olmadığını dile getirdi.

İl Emniyet Müdürü Tuncer de hizmet araç filosunun yenilenmesi ve güçlenmesi için mesai arkadaşlarıyla yoğun çaba gösterdiklerini ifade ederek, "Bu sene hem ekonomik ömrünü tamamlamış olan araçların hem de biriken hurdalarımızın açık mübadele yöntemiyle yapmış olduğumuz satışları karşılığında 3 binek, 14 panelvan tipi araçları filomuza kattık. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların arından Palandöken Müftüsü Ahmet Gözcü dua okudu.

Törene, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek ve kurum müdürleri katıldı.

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