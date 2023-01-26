TSE geçen yıl 49 bin 327 başvuru için ithalat denetimi gerçekleştirdi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Ensitünün İthalat Merkezi Başkanlığınca, 2022 yılında 49 bin 327 başvuru için ithalat denetimleri yapıldığını belirterek, "Başvurular kapsamında 129 bin 191 üründe denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler sonucunda standarda uygun olmayan 5 bin 149 ürünün ülkemize girişini engelledik." ifadelerini kullandı.

Şahin, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Enstitünün 1985 yılından bu yana gümrüklerde ithalatta uygunluk denetimleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Enstitünün bu hizmeti, Ticaret Bakanlığının ve diğer yetkili kuruluşların tevdi ettiği görevlerle sınırlı olarak gerçekleştirdiğini vurgulayan Şahin, hizmetin verildiği kapsam ve veriliş şeklinin, her yıl Bakanlığın yayımladığı tebliğlerle belirlendiğini ve yıllara göre değişiklik gösterdiğini kaydetti. Şahin, Enstitünün, ilgili tebliğler kapsamında fiili denetimden sorumlu olduğuna işaret ederek, Tarım ve Orman Bakanlığının Enstitüye verdiği yetki doğrultusunda bazı ithal gübre ürünlerine ilişkin denetimlerin de yapıldığını aktardı.

Şahin, kuralları Ticaret Bakanlığınca belirlenen denetimlerin, Enstitüce oluşturulmuş ithalat denetimi prosedürlerine göre icra edildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tebliğler kapsamında fiili denetime yönlendirilen ürünlerin mevzuata uygunluğu, belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçı yapılıyor. İthalat denetimlerinde firma müracaatları Ticaret Bakanlığının TAREKS sistemine yapılıyor. TAREKS sistemindeki risk analizi sonucuna göre başvurular TSE'ye yönlendiriliyor. Bu anlamda, hangi ürünlerin denetleneceğine Ticaret Bakanlığımız tarafından karar veriliyor. Denetime yönlendirilmiş ürünler için incelemeler gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği Denetimleri Tebliğleri kapsamında icra edilen denetim faaliyetlerinde Enstitümüz doğrudan kural koyucu olmayıp, uygulayıcı konumundadır."

- Çağrı merkezi oluşturuldu

Şahin, İthalat Merkezi Başkanlığının ihdas edilmesiyle gerek ithalat denetim faaliyeti gerçekleştiren birimlerle gerekse diğer paydaşlarla daha güçlü iletişim sağlamak, daha hızlı bilgilendirme yapabilmek adına "444 0 873" çağrı merkezinin faaliyete başladığı bilgisini verdi. Burada 2022 yılında 28 bin 620 çağrının cevaplandırıldığını aktaran Şahin, "İthalat Merkezi Başkanlığımızın kurulmasıyla birlikte merkezi inceleme havuzu sistemine geçiş yapılmıştır. Bu uygulamadaki temel amaç hem hızlı hem doğru denetim gerçekleştirmekle birlikte, ithalat hizmeti verilen tüm birimlerimizde iş ve işleyişte yeknesaklığı sağlamaktır. 2020 yılında merkezi inceleme sistemine geçilmeden önce deney hariç başvuruların ortalama sonuçlandırma süresi 12,5 gün iken merkezi inceleme sistemine geçişle beraber yapılan iyileştirmeler sonucu 2022 yılında bu süre 5 güne kadar düşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

İthalat denetimlerinde sürekli iyileştirme prensibiyle gelişim sağlayarak çağın gereklerine uygun hizmet sunmayı misyon edindiklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Enstitümüz İthalat Merkezi Başkanlığınca, 2022 yılında toplamda 49 bin 327 başvuru için ithalat denetimleri yapılmıştır. Başvurular kapsamında 129 bin 191 üründe denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler sonucunda standarda uygun olmayan 5 bin 149 ürünün ülkemize girişini engelledik."