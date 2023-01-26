Sanayide kullanılan elektrikte yüzde 12 indirim bekleniyor
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatına indirim yaptı. EPDK Başkanı Yılmaz, sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim beklediklerini belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 15:02, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 15:05
EPDK, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh'den 3659 TL/MWh'ye düşürdü. Serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden tüketim yapan sanayi kuruluşlarında elektrik tüketim bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesi bekleniyor.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim beklediklerini açıkladı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız