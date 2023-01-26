Çakar ve siren kullanan araçlara 15,7 milyon lira ceza kesildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kentin birçok noktasında trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetim yaptı.

Farklı bölgelerde kurulan denetim noktalarında, araçlarında yetkisiz şekilde çakar ve siren kullanma yasağına uymayan ve emniyet şeridini ihlal eden sürücülere ceza uygulandı.

D-100 karayolu Kozyatağı Kavşağı'ndaki denetim noktasında şüpheli gördükleri araçları durduran polis ekipleri, çakar ve siren tertibatı kullanan araçların evrakını kontrol etti.

Küçükyalı Güney Yanyol'da gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin araçlarında yetkisiz şekilde çakar ve siren kullanma yasağına uyup uymadığı kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kent genelinde uygulanan denetimlerde, 12 sivil, 108 resmi ve 52 motorize olmak üzere toplam 172 ekip yer aldı.

165 araca 4 bin 64'er lira para cezası

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, 1-26 Ocak'ta çakar ve siren tertibatı bulunan 427 araç denetlendi, usulsüz kullanım dolayısıyla 165 araca 4 bin 64'er lira para cezası uygulandı.

Aynı tarihlerde yapılan denetimlerde emniyet şeridini usulsüz biçimde ihlal ettiği belirlenen 3 bin 718 aracın sürücüsüne de 4 bin 64'er lira ceza kesildi.

"Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak" maddesinden de 10 sürücüye 436'şar lira para cezası verildi.

Yılbaşından bu yana çakar ve siren tertibatının usulsüz kullanımı, emniyet şeridi ihlali ve geçiş üstünlüğünün usulsüz kullanılması maddelerinden kesilen cezaların toplamının 15 milyon 784 bin 872 lira olduğu kaydedildi.