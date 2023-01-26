YSK'nın yeni başkanı belli oldu

YSK'da görev süresi dolacak beş üyenin yerine yeni isimler belirlenmişti. Görev süresi dolan isimler arasında YSK Başkanı Muharrem Akkaya da bulunuyordu. Yeni üyelerle toplanan YSK yeni başkanını belirledi. Kurulun yeni başkanı Ahmet Yener oldu.

Yener aynı zamanda Sayıştay Başkanı Metin Yener'in abisi. Metin Yener, cumhurbaşkanlığı personel ve prensipler genel müdürü olarak da görev yapmıştı.

Görev süreleri doldu



Kanunen YSK'da üç yılda bir beş üye, diğer üç yılda da altı üyenin değişimini zorunlu. Ama 2018'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesinde YSK başkanı ve bazı üyelerinin dolmuş süreleri son dakika kararıyla uzatılmıştı.

Daha sonra İstanbul seçiminin ertelenmesine onay verenlerin de arasında bulunduğu, başkan dahil altı üyenin Ocak 2019'da dolan süresi 2020'ye, 2020'de dolanlarınsa Ocak 2023'e kadar uzatılmasını öngören düzenleme, torba yasaya eklenerek TBMM'den geçirilmişti.

YSK'da 2016'dan beri görev yapan, başkan Muharrem Akkaya, başkan yardımcısı Erhan Çiftçi, Cengiz Topraktaş, Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın'ın süresi bu ay doldu.

AHMET YENER KİMDİR?

13/04/1966 tarihinde Beypazarı'nda doğmuştur. Ankara İmam Hatip Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hakimliği görevlerinde bulunmuştur.

22/12/2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, halen Yargıtay Yirmibirinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

"İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları", "İş Kazası ve Meslek Hastalığı", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları" adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.