Cezaevi servisine bombalı saldırının 4 failine 913'er yıl ceza

Sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek
Sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek
Büyük Fırsat! %1,39 Faizli 50.000 TL
Büyük Fırsat! %1,39 Faizli 50.000 TL
Sponsorlu İçerik
Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti
Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti
'Doktoru meslektaşları dövdü' iddiasına soruşturma
'Doktoru meslektaşları dövdü' iddiasına soruşturma
Altın rekora doymuyor, gram 1200 liraya dayandı
Altın rekora doymuyor, gram 1200 liraya dayandı
Çakar ve siren kullanan araçlara 15,7 milyon lira ceza kesildi
Çakar ve siren kullanan araçlara 15,7 milyon lira ceza kesildi
EYT Meclis gündemine geliyor
EYT Meclis gündemine geliyor
İstanbul'da araç çekme ücretine zam
İstanbul'da araç çekme ücretine zam
Türkiye, dijital parayı kullanan ilk ülkelerden olacak
Türkiye, dijital parayı kullanan ilk ülkelerden olacak
Sinan Ateş Cinayeti'nde Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı da tutuklandı
Sinan Ateş Cinayeti'nde Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı da tutuklandı
Yargıtay üyesi Serdar Mutta, YSK üyeliğine seçildi
Yargıtay üyesi Serdar Mutta, YSK üyeliğine seçildi
Anayasa Mahkemesi HDP kararını verdi
Anayasa Mahkemesi HDP kararını verdi
Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak
Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak
Yeterliğe tabi gelir uzmanlarından TBMM'ye 15 bin dilekçe
Yeterliğe tabi gelir uzmanlarından TBMM'ye 15 bin dilekçe
Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Altının gram fiyatı 1.174 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.174 lira seviyesinden işlem görüyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi!
İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi!
Başörtüsü düzenlemesinde 'Laikliğe aykırı' tartışması
Başörtüsü düzenlemesinde 'Laikliğe aykırı' tartışması
Uzman çavuşa kadro geliyor! AK Parti ve MHP kanun teklifi hazırlıyor
Uzman çavuşa kadro geliyor! AK Parti ve MHP kanun teklifi hazırlıyor
Kamu kurumlarına kadrolu işçi alımında kura düzenlemesi
Kamu kurumlarına kadrolu işçi alımında kura düzenlemesi
Mardin Havalimanı'nın adı değişti
Mardin Havalimanı'nın adı değişti
28 Şubat davasında hüküm giyen iki generale af
28 Şubat davasında hüküm giyen iki generale af
Deprem uyarı sistemi, deprem dakikasında uyarı yaptı
Deprem uyarı sistemi, deprem dakikasında uyarı yaptı
Doktoru meslektaşları dövdü
Doktoru meslektaşları dövdü
Yerli yazılım 'ASENA' ile 6 bin 636 suçlu yakalandı
Yerli yazılım 'ASENA' ile 6 bin 636 suçlu yakalandı
Kar gelmeyince kışlık ürün rafta kaldı
Kar gelmeyince kışlık ürün rafta kaldı
Şehir dışında okuyan öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Şehir dışında okuyan öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Yeni Konut Finansman Programı teklifi TBMM'de kabul edildi
Yeni Konut Finansman Programı teklifi TBMM'de kabul edildi
Mahkeme, asgari 5 hasta bakma zorunluluğuna itiraz eden profesörü haksız buldu
Mahkeme, asgari 5 hasta bakma zorunluluğuna itiraz eden profesörü haksız buldu
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Cezaevi servisine bombalı saldırının 4 failine 913'er yıl ceza

Bursa'da geçtiğimiz yıl 1 infaz koruma memurunun şehit olduğu 23 kişininde yaralandığı cezaevi servisine düzenlenen bombalı saldırının 4 failinin 913'er yıl hapis cezası ile yargılanmasına karar verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 16:03, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 16:05
Yazdır
Cezaevi servisine bombalı saldırının 4 failine 913'er yıl ceza

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl nisan ayında Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında aydınlatma direğine bırakılan EYP'nin uzaktan patlatıldığı terör saldırısına ilişkin soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme ve öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu, Mehmet Mustafa Uzkar ve Cebrail Gündoğdu için 913'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İddianamede, patlamadan hemen sonra ivedilikle saldırıyı gerçekleştiren şahısların tespiti amacıyla yoğun bir araştırmaya başlandığı, özellikle çevrede bulunan kamera görüntülerinin incelendiği ve sosyal medya üzerinden patlamaya ilişkin araştırmalar yapıldığı aktarılarak, "Patlamayı Devrimci Karargah, DKP/BÖG, MKP, MLKP, MLSPB, TİKB, TKEP-L, TKP/ML ve PKK/KCK/YPG" silahlı terör örgütlerinin birlikte oluşturduğu HBDH terör örgütünün üstlendiği kaydedildi.

Yapılan araştırmalarda, öncelikle el yapımı patlayıcının konulduğu aydınlatma direğini gösteren görüntülere ulaşılmaya çalışıldığı kaydedilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Bu çerçevede yapılan araştırmalarda, olaydan bir gün önce akşam saatlerinde EYP'nin konulduğu aydınlatma direğinin yakınında dolaşan bir kadın şahsın belirlendiği, İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce söz konusu şahsın, hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçu nedeniyle başka bir soruşturmada yakalama kararı bulunan Seda Baykan olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin olay tarihinden önce ve sonra yapmış olduğu hareketlerin takibi için hemen hemen şehirdeki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve şüpheliyle hareket eden, yine hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan Dilek Arsu'ya ulaşıldı."

İddianamede, şüphelilerin patlamadan 10 ay önce Bursa'ya geldiklerinin tespit edildiği vurgulanarak, "Zanlıların eylem yapmak amacıyla keşif faaliyetlerinde bulundukları, Gülbahçe Mahallesi'nde bulunan bir evi kiraladıkları ve burada kalmaya başladıkları belirlendi. Şüphelilerden Dilek Arsu'nun kendisini Rüya, Seda Baykan'ın ise Aysun olarak tanıttığı tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Zanlıların her hareketi belirlendi

Saldırının gerçekleştiği 20 Nisan'da ise Seda Baykan'ın çeşitli aktarmalar yaparak saat 07.41 sıralarında patlamanın gerçekleştiği yerin karşı tarafına ulaştığı, burada beklemeye başladığı, ceza infaz kurumuna ait servis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandalı düzenekle EYP'yi infilak ettirdiği bilgisi verilen iddianamede, sanığın daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak kendisine yönelik takibi zorlaştırmak amacıyla çok sayıda toplu taşıma aracı kullandığı ifade edildi.

Saklandıkları evlerde sanıklara ait biyolojik örneklere rastlandı

İddianamede, haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıklar Seda Baykan ve Dilek Arsu'nun İzmir'in Dikili ilçesinde eylem hazırlığı içerisinde bulundukları ve hücre evinde saklandıkları yönünde bilgiler edinilerek Mehmet Mustafa Uzkar ile yakalandıkları aktarıldı.

Sanıklar Seda Baykan ve Dilek Arsu'nun yakalandıktan sonra susma hakkını kullandığı, Uzkar'ın ise savunma yaptığı bilgisine yer verilen iddianamede, Cebrail Gündoğdu'nun da Menemen ilçesinde yakalandığı ve saklandıkları evlerde sanıklara ait biyolojik örneklere rastlandığı, bomba yapımına yönelik dijital materyaller ele geçirildiği kaydedildi. İddianamede, şüpheliler Seda Baykan ve Dilek Arsu'nın saldırı için keşif yaptıkları sırada Mehmet Mustafa Uzkar ve Cebrail Gündoğdu'nun Balıkesir'in Edremit ilçesindeki hücre evinde patlamaya neden olan el yapımı patlayıcıyı hazırladıkları, saldırıdan sonra izlerini kaybettirdiklerini düşünen sanıkların başka eylem arayışına girdikleri ve İzmir'de eylem yapmaya karar verdikleri anlatıldı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Doktora bıçaklı saldırıya 11 yıl hapis
Doktora bıçaklı saldırıya 11 yıl hapis
Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak
Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak
Ölenin aylığının çekilmesine ilişkin davalarda genel mahkemeler görevli olacak
Ölenin aylığının çekilmesine ilişkin davalarda genel mahkemeler görevli olacak
Yargıtay'dan 'kişilik hakları' kararı! İsim vermeden ettiği hakaret ceza getirdi
Yargıtay'dan 'kişilik hakları' kararı! İsim vermeden ettiği hakaret ceza getirdi
Mahkeme, asgari 5 hasta bakma zorunluluğuna itiraz eden profesörü haksız buldu
Mahkeme, asgari 5 hasta bakma zorunluluğuna itiraz eden profesörü haksız buldu
Yargıtay üyesi Talip Bakır, YSK üyeliğine seçildi
Yargıtay üyesi Talip Bakır, YSK üyeliğine seçildi

Bu Habere Tepkiniz

YSK'nın yeni başkanı belli oldu

YSK'nın yeni başkanı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Ahmet Yener seçildi.
Emeklilikten en az 6 ay önce borçlanma yapma zorunluluğu kaldırıldı mı?

Emeklilikten en az 6 ay önce borçlanma yapma zorunluluğu kaldırıldı mı?

Sosyal güvenlik bağlamında, 5434'e kamu personelinin, emeklilikten en az 6 ay önce borçlanma yapması gerekmekte, ancak 5510'a tabi personel için bu zorunluluk bulunmamaktadır.
343 personel mağdur oldu

343 personel mağdur oldu
Kamuda sözleşmeliye kadro yürürlükte

Kamuda sözleşmeliye kadro yürürlükte

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini öngören kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar, memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İDDK, iş sözleşmesinde 'esaslı değişikliğe' açıklık getirdi

İDDK, iş sözleşmesinde 'esaslı değişikliğe' açıklık getirdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "haftalık çalışma süresi 45 saattir" ibaresinin iptaline ilişkin davayı sonuçlandırdı.
2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı

2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı

ÖSYM 2022 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS branş bazında sıralamaları yayımladı.
YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM 2023 yılı YÖKDİL/1 başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.
AYM'den memurun sicil raporuyla ilgili önemli karar

AYM'den memurun sicil raporuyla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi bir memurun sicil raporuna yazılan aşağılayıcı ifadelerden dolayı maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, merkezi ısıtma sistemleri kurma, kurdurma, işletme veya işlettirme görev ve yetkisinin büyükşehir Belediyesinde olduğundan, ilçe belediyesine ait Bölgesel Isıtma Sisteminde tahsildar kadrosunda çalışmakta olan davacının kadrosunun da büyükşehir belediyesine aktarılmasını hukuka uygun buldu.
YÖK'ten pedagojik formasyona ilişkin açıklama

YÖK'ten pedagojik formasyona ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 'pedagojik formasyon' hakkında bilgilendirme yayımladı.
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuzusuyla gelen bir hasta yakını ilgi odağı oldu. Annesini hastaneye getiren kadın, evde tek başına bırakamadığı kuzusunu da yanına aldı. Kadın, kuzuyu biberonla besledi. Çocuklar kuzuyu severken, bazı hasta ve hasta yakınları da cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı.
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
'Su içerken bu hataları yapmayın'

'Su içerken bu hataları yapmayın'

Canan Karatay, su içerken yapılan zararlar üzerinde şaşırtan detaylara değindi.