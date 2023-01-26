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Bakan Bozdağ: Seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Seçim Kanunu'na göre seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansızdır. Kim buna 'Mümkün' diyorsa ya Seçim Kanunu'nu bilmiyor ya da şimdiden seçim yenilgisine bahane uydurmak için altyapı oluşturuyordur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 18:05, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 18:07
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Bakan Bozdağ: Seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansız

Adalet Bakanı Bozdağ, Meclis'te bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Türkiye'nin en güvenilir kurumlarının başında geldiğini, şimdiye kadar pek çok seçimi başarıyla yönettiğini belirten Bozdağ, bunun hem uluslararası gözlemciler tarafından hem de Türk seçmeni ve Türk siyasi partileri tarafından takdir edildiğini söyledi.

Bozdağ, Türkiye'de seçimleri siyasi partilerin yaptığını, YSK'nin ise seçim süreciyle ilgili ihtilaf ve şikayetleri karara bağlayan bir kurum olduğunu dile getirdi.

Sandık başında her partiden temsilci olduğuna işaret eden Bozdağ, "Sayım, döküm, tasnif bunların tutanağı ve bağlanıp imza altına alınması siyasi parti temsilcileri ile birlikte yapılıyor. İlçe seçim kuruluna teslimi de öyle. İlçe seçim kurulunda tutanakların birleştirilmesi ve bunun YSK merkezine gönderilmesi yine siyasi partilerin temsilcileri tarafından yapılıyor. Arkasından YSK'de de bunlar siyasi parti temsilcilerinin gözü önünde ve onların katılımıyla yapılıyor. Burada da temsilcileri var. Ayrıca YSK, seçim sürecinde kendine ulaşan bütün verileri siyasi partilere de veriyor. Herkesin elinde her sandıktan kime ne kadar oy çıktığına dair ıslak imzalı tutanaklar var." diye konuştu.

- "Seçim Kuruluna yapılan saldırılar büyük haksızlık"

Adalet Bakanı Bozdağ, kamuoyunda seçimlerin YSK tarafından yapıldığına dair bir algı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Dolayısıyla 'burada hile, hurda, her şey olabilir' gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Seçim Kanunu'muza göre seçimin işleyiş süreciyle ilgili hile, hurda yapılması fiili olarak imkansızdır. Bir sandık düşünün, başında AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP'nin sandık kurulu üyesi, iki tane de kamu görevlisi var. Türkiye'de 200 binin üzerinde sandık olduğunu varsaydığımızda bütün sandıklarda hile yapılması için CHP'li, HDP'li, İYİ Partili, AK Partili, MHP'li bütün sandık kurulu üyelerinin, iki tane de kamu görevlisinin ortak anlaşması lazım. Türkiye'de 200 bin sandıkta böyle bir anlaşmayı bırakın, tek bir sandıkta dahi fiilen bunu yapma imkanı var mı?

Ayrıca belki milyonlarca müşahit olacak. Bütün bunların şahitliğinde bir yolsuzluk ya da hile hurda olabilir mi? O yüzden Seçim Kanunu'na göre seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansızdır. Kim buna 'Mümkün' diyorsa ya Seçim Kanunu'nu bilmiyor ya da şimdiden seçim yenilgisine bahane uydurmak için altyapı oluşturuyordur. Seçim Kuruluna yapılan saldırılar büyük bir haksızlıktır. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu, YSK üyelerinin nasıl seçildiğini bilmiyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YSK'ye üye seçimi ya da ataması yapmadığının altını çizen Bozdağ, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin doğrudan seçim yaptığını kaydetti.

Bekir Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun belli ki Seçim Kanunu'ndan da haberi yok. O yüzden şimdiden Seçim Kanunu'ndan haberleri olmadan seçimin üzerine gölge düşürmek için bir tartışma başlatılıyor. Geçmişte de pek çok seçimden önce 'oy ve ötesi', 'temiz toplum' gibi değişik platformlar oluşturuldu. Hemen her seçim öncesi böyle birtakım platformlar, dernekler, vakıflar ortak çalışmalarla sanki Türkiye'de seçimler hileyle kazanılıyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Hileyle Türkiye'de kazanılmış hangi seçim var?" diye konuştu.

YSK'nin dünyanın en saygın ve en güvenilir seçim organlarından biri olduğunu dile getiren Bozdağ, "Hiç kimsenin seçim başarısızlığını YSK üzerine yıkmaya hakkı yoktur. Bahane uydurmaya gerek yok. Çıkarsınız, çalışırsınız." ifadelerini kullandı.

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