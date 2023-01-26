BİK Genel Kurulu'nda görev yapacak yeni üyeler seçildi

Anadolu gazetelerini temsilen 2023-2025 yılları arasında Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'nda görev yapacak 3 üyenin belirleneceği seçim, Ankara'da Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.



BİK Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun 5'inci maddesinin son fıkrasına istinaden kurum organizasyonuyla yapılan seçimlere BİK Genel Müdür Cavit Erkılınç, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile Türkiye'nin dört bir yanından gazeteciler cemiyet ve dernek başkanları ile oy kullanacak gazetelerin temsilcileri katıldılar.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ile başlayan tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



BİK Genel Müdürü Erkılınç'ın açılış konuşmasını yaptığı toplantı adayların konuşması ile devam etti. Toplamda 6 adayın yarıştığı bu bölümde söz alan Akdeniz Bölgesi adayı Mehmet Ali Dim, sorunları bildiklerini ve çözüm için göreve talip olduklarını söyleyerek, destek istedi.



Konuşmaların ardından seçimde Türkiye'nin 7 ayrı bölgesi için kurulan sandıklarda oy kullanılmasına geçildi. Vekalet usulüyle gerçekleşen ve 800'ü aşkın gazete temsilcisinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde oy kullanma kabinlerinin olmaması nedeniyle açık oy kullanmak zorunda kalınması eleştirilere neden oldu.



Seçime katılan tüm delegelerin oylarını alan Mehmet Ali Dim, Tahir Gülebak ve Mehmet Ergün kazanan isimler oldu.



Seçimlerde Mehmet Ali Dim 355 oy alarak en çok oy alan isim oldu. Tahir Gülebak 346, Mehmer Ergün 321, Ümit Babacan 320 oy Yusuf Ziya Çakır 307 ve Erdoğan Erişen 303 oy aldı.



Mehmet Ali Dim, "Verdiğimiz her sözün arkasındayız, telefonumuz 24 saat açık, bizlere ulaşabilirsiniz. Her noktada sizlerin sorunlarını çözme noktasında sizlerle birlikte bu mücadeleyi veremeye ant içtik. Kazanan diğer arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum" dedi. Genel Müdür Erkılıç seçilenlere mazbatalarını verdi.