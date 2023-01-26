İki grubun bıçaklı kavgasına karakol komutanı müdahale etti: 1ölü

E.G, Serdar Erkol (25), T.G. ve T.G, Çarşamba Adliyesi'ne giderek aralarında husumet bulunan M.D, A.Ç, Y.G. ve T.Ç'den şikayetçi oldu.

Adliyeden çıktıktan sonra Orta Mahalle Semerciler Yokuşu'nda karşılaşan iki grup arasında kavga çıktı.

Bu sırada olay yerinden geçen Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Ekrem Aydın, olaya müdahale etti.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, bıçakla ve darp sonucu yaralanan Erkol, S.E, T.G. ve M.D'yi Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Erkol, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, T.G. ve M.D'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.