Bu gelenek 500 yıldır sürüyor

Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Büyük Fırsat! %1,39 Faizli 50.000 TL
Büyük Fırsat! %1,39 Faizli 50.000 TL
Sponsorlu İçerik
TBMM'de imzaya açılan EYT'de son durum
TBMM'de imzaya açılan EYT'de son durum
Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
Meslek liselerinden tarihi rekor: Gelirleri yüzde 995 arttı
Meslek liselerinden tarihi rekor: Gelirleri yüzde 995 arttı
Bakan Bozdağ: Seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansız
Bakan Bozdağ: Seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansız
Sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek
Sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek
Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti
Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti
'Doktoru meslektaşları dövdü' iddiasına soruşturma
'Doktoru meslektaşları dövdü' iddiasına soruşturma
Altın rekora doymuyor, gram 1200 liraya dayandı
Altın rekora doymuyor, gram 1200 liraya dayandı
Çakar ve siren kullanan araçlara 15,7 milyon lira ceza kesildi
Çakar ve siren kullanan araçlara 15,7 milyon lira ceza kesildi
EYT Meclis gündemine geliyor
EYT Meclis gündemine geliyor
İstanbul'da araç çekme ücretine zam
İstanbul'da araç çekme ücretine zam
Türkiye, dijital parayı kullanan ilk ülkelerden olacak
Türkiye, dijital parayı kullanan ilk ülkelerden olacak
Sinan Ateş Cinayeti'nde Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı da tutuklandı
Sinan Ateş Cinayeti'nde Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı da tutuklandı
Yargıtay üyesi Serdar Mutta, YSK üyeliğine seçildi
Yargıtay üyesi Serdar Mutta, YSK üyeliğine seçildi
Anayasa Mahkemesi HDP kararını verdi
Anayasa Mahkemesi HDP kararını verdi
Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak
Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak
Yeterliğe tabi gelir uzmanlarından TBMM'ye 15 bin dilekçe
Yeterliğe tabi gelir uzmanlarından TBMM'ye 15 bin dilekçe
Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Altının gram fiyatı 1.174 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.174 lira seviyesinden işlem görüyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi!
İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi!
Başörtüsü düzenlemesinde 'Laikliğe aykırı' tartışması
Başörtüsü düzenlemesinde 'Laikliğe aykırı' tartışması
Uzman çavuşa kadro geliyor! AK Parti ve MHP kanun teklifi hazırlıyor
Uzman çavuşa kadro geliyor! AK Parti ve MHP kanun teklifi hazırlıyor
Kamu kurumlarına kadrolu işçi alımında kura düzenlemesi
Kamu kurumlarına kadrolu işçi alımında kura düzenlemesi
Mardin Havalimanı'nın adı değişti
Mardin Havalimanı'nın adı değişti
28 Şubat davasında hüküm giyen iki generale af
28 Şubat davasında hüküm giyen iki generale af
Deprem uyarı sistemi, deprem dakikasında uyarı yaptı
Deprem uyarı sistemi, deprem dakikasında uyarı yaptı
Doktoru meslektaşları dövdü
Doktoru meslektaşları dövdü
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Bu gelenek 500 yıldır sürüyor

Bolu'nun merkeze bağlı Yazıören köyünde yaklaşık 500 yıllık gelenek devam ediyor. Regaip Kandili gecelerinde köylüler evlerinde hazırladıkları yemekleri caminin yemekhanesine taşıyarak akşam namazından çıkan cemaatle birlikte yiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 21:26, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 21:28
Yazdır
Bu gelenek 500 yıldır sürüyor

Merkeze bağlı 60 haneli Yazıören köyünde 5 asırdır Regaib Kandili geleneği devam ediyor. Regaip Kandili'nde köylüler akşam namazı sonrası için hazırlıklara gün içerisinde başlıyor. Köy halkı sabah saatlerinde kandil lokmalarını ve yemekleri evlerinde hazırlıyorlar. Köylüler, akşam namazı yaklaşırken evlerinde hazırladığı yemekleri caminin yemekhanesine taşıyor. Akşam namazını kılan cemaatle birlikte tüm köy yemekhanede yemekleri yiyor. Yıllardır süren gelenek sayesinde köylülerin, şehir dışındaki akrabaları ve aileleri kaynaşıyor. 80 yaşındaki Nurettin Çakır, "Çocukluğumuzdan beri devam ediyor. Ne zaman başladığını bilmiyorum 80 yaşımı geçtim ben. Köy hazırlanır, köydekiler evlerindeki yemekleri camiye getirir. Namaz kılınır ondan sonra yemekler yenilir" diye konuştu. Yusuf Yerlikaya, "Ben 70 yaşıma girdim. Yıllardır böyle bir adetimiz var. Çocukluğumuzdan beri devam ediyor. Herkes evinde yemek yapar toplanır köydekiler. Yemeğimizi yeriz, namazımızı kılarız, duamızı ederiz. Güzel bir adet, çoluk çocuk hep kaynaşıyor" dedi. İsmet Çakır, "Yemekler yenir, namazlar kılınır, dualar edilir. Benim çocukluğumdan bu yana hep var bu adet. Güzel bir adet" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Baba- oğul bir saat arayla hayatını kaybetti
Baba- oğul bir saat arayla hayatını kaybetti
Soğuğu türkülere konu olan ilde bahardan kalma günler yaşanıyor
Soğuğu türkülere konu olan ilde bahardan kalma günler yaşanıyor
Bu sobanın bacası var dumanı yok, ustası talebe yetişemiyor
Bu sobanın bacası var dumanı yok, ustası talebe yetişemiyor
Antalya'da satılan 4 konuttan 1'ini yabancılar aldı
Antalya'da satılan 4 konuttan 1'ini yabancılar aldı
Rizeli girişimci yaptı: Bu ev 360 derece dönüyor
Rizeli girişimci yaptı: Bu ev 360 derece dönüyor
Sapanca Gölü alarm veriyor, su 40 metre çekildi
Sapanca Gölü alarm veriyor, su 40 metre çekildi

Bu Habere Tepkiniz

Uzman doktorların emekli maaşı tıp profesörlerinin emekli maaşını geçti

Uzman doktorların emekli maaşı tıp profesörlerinin emekli maaşını geçti

5434 sayılı Kanunun ek 84 üncü maddesinde yapılan değişiklikle doktorların emekli maaşlarında çok ciddi iyileştirmeler yapılmıştı. Bu değişiklik sonrasında emekli maaşlarında unvan bazında çok büyük dengesizlikler de ortaya çıkmıştır.
YSK'nın yeni başkanı belli oldu

YSK'nın yeni başkanı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Ahmet Yener seçildi.
343 personel mağdur oldu

343 personel mağdur oldu
Emeklilikten en az 6 ay önce borçlanma yapma zorunluluğu kaldırıldı mı?

Emeklilikten en az 6 ay önce borçlanma yapma zorunluluğu kaldırıldı mı?

Sosyal güvenlik bağlamında, 5434'e kamu personelinin, emeklilikten en az 6 ay önce borçlanma yapması gerekmekte, ancak 5510'a tabi personel için bu zorunluluk bulunmamaktadır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamuda sözleşmeliye kadro yürürlükte

Kamuda sözleşmeliye kadro yürürlükte

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini öngören kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar, memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak
İDDK, iş sözleşmesinde 'esaslı değişikliğe' açıklık getirdi

İDDK, iş sözleşmesinde 'esaslı değişikliğe' açıklık getirdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "haftalık çalışma süresi 45 saattir" ibaresinin iptaline ilişkin davayı sonuçlandırdı.
2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı

2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı

ÖSYM 2022 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS branş bazında sıralamaları yayımladı.
YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM 2023 yılı YÖKDİL/1 başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.
AYM'den memurun sicil raporuyla ilgili önemli karar

AYM'den memurun sicil raporuyla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi bir memurun sicil raporuna yazılan aşağılayıcı ifadelerden dolayı maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, merkezi ısıtma sistemleri kurma, kurdurma, işletme veya işlettirme görev ve yetkisinin büyükşehir Belediyesinde olduğundan, ilçe belediyesine ait Bölgesel Isıtma Sisteminde tahsildar kadrosunda çalışmakta olan davacının kadrosunun da büyükşehir belediyesine aktarılmasını hukuka uygun buldu.
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuzusuyla gelen bir hasta yakını ilgi odağı oldu. Annesini hastaneye getiren kadın, evde tek başına bırakamadığı kuzusunu da yanına aldı. Kadın, kuzuyu biberonla besledi. Çocuklar kuzuyu severken, bazı hasta ve hasta yakınları da cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı.
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
'Su içerken bu hataları yapmayın'

'Su içerken bu hataları yapmayın'

Canan Karatay, su içerken yapılan zararlar üzerinde şaşırtan detaylara değindi.