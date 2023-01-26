AK Parti'den altılı masanın 'Erdoğan aday olamaz' iddiasına yanıt

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı yazılı açıklamada, altılı masanın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde bir kez daha aday olmasının mümkün olmadığı ve Anayasa'ya aykırı olduğu"na yönelik iddiasına tepki gösterdi.

Altılı masanın 11 ayda 11'inci toplantısını yaptığını hatırlatan Turan, "Sonuç yine sıfır. Adayda uzlaşamayınca Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler. Oysa Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ikinci dönem için aday olduğunu, adaylık önünde hiçbir engel olmadığını defalarca anlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın, 2028'de aday olmak istemesi durumunda Meclis kararına ihtiyaç olduğunu belirten Turan, "Bugün asla. Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil. Bırakın bunları, ihtiyaçsa Yüksek Seçim Kurulu tartışsın, siz adayınızı çıkarın karşımıza." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Tunç'tan altılı masanın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağı" iddiasına tepki

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, altılı masanın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe seçimlerde bir kez daha aday olmasının mümkün olmadığı ve Anayasa'ya aykırı olduğu"na yönelik iddiasına tepki gösterdi.

11 ayda 11'inci kez toplanan altılı masanın, 9 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağını beyan ettiğini, bunun hukuki bir dayanağının bulunmadığını belirten Tunç, "Cumhurbaşkanımız, 2017 Anayasa değişikliği sonrası 2018'de birinci dönemine başladı, 14 Mayıs seçimleri ikinci dönemi olacak. Aylar önce zafer naraları atarak 11 ay sonra 'Erdoğan aday olmasın' diye dört gözle bekleyenlerin durumu siyaseten iflasın ilanı. Altılı masa artık iflas etti." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin, sürekli kaos üreten altılı masa tiyatrosuna 14 Mayıs'ta "Yeter, söz milletindir." diyeceğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bir araya geldikleri günden bu yana sürekli hezeyan üreten, eski sistemin krizlerini, kaoslarını vadeden, kendi ikballerini her şeyin üzerinde gören, güdümlerinde olacak sembolik bir aday arayan altılı masanın milletimizde bir karşılığı yoktur. Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak milletimizin taleplerine yanıt vermeye, 20 yıldan bu yana Cumhurbaşkanı'mıza ve ülkemize kurulan her tuzağı bozan aziz milletimizin sesi olmaya, ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya devam edeceğiz."