New York'taki Türkevi'nde gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin temsilcileri buluştu

MÜSİAD ABD'nin, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu işbirliğiyle Türkevi'nde düzenlediği etkinlikte, gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin temsilcileri buluştu.

Emlakçılar, konut kredisi aracıları, mimarlar ve mühendislerin de aralarında bulunduğu sektörün birçok paydaşı etkinlikte yer alırken, katılımcılar muhtemel iş ortaklıklarını keşfetme ve bilgi alışverişi imkanı buldu.

Etkinlikte, gayrimenkul ve inşaat sektöründen önemli temsilcilerin katılımıyla bir panel de gerçekleştirildi. MÜSİAD ABD İcra Direktörü Jimmy Cüneyt Gürkan'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ABD Temsilcisi Çağrı Kanver'in yanı sıra, inşaat sektöründen iş insanları ile gayrimenkul hukuku alanında uzman konuşmacılar yer aldı.

Panelistler, Türkiye ve ABD'deki pazar eğilimleri ile yönetmelikler hakkında tecrübelerini aktarırken, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Gürkan, bu gibi etkinliklerin Türk ve Amerikan şirketleri arasında ortaklık geliştirilmesinde faydalı olacağını belirterek, mart ayında gıda, inşaat ve mobilya sektörünün temsilcilerinden oluşan MÜSİAD heyetinin iş temaslarında bulunmak üzere ABD'ye geleceğini kaydetti.