Tehlike çok büyük! Türkiye'de aktif 17 LGBT derneği var

Muhalefetin itiraz ettiği LGBT gibi sapkın yönelimlere karşı tedbir alınmasını öngören anayasa değişikliğine her kesimden destek geldi. Uzmanlara göre aile kurumunun güçlendirilmesi ve LGBT gibi yönelimlerin önüne geçilmesini öngören anayasa değişikliği teklifi, ülkenin geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Meclis Anayasa Komisyonundaki görüşmelere katılan farklı kurumların temsilcilerinin görüşleri şöyle:

> Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü: Bakanlık olarak üç yıldır cinsel tercihler konusunda çalışmalar yapıyoruz. Şu an Türkiye'de bu alanda (LGBT) 17 tane aktif dernek çalışıyor ve bu dernekler uluslararası alanda en çok fonlanan dernekler. 'Niçin?' diye bir sormak gerekiyor. 'Bu sorun bizi ilgilendirmiyor' demek geleceği görmemektir.