BOTAŞ duyurdu, sanayi doğalgaz fiyatında indirime gidildi
BOTAŞ, şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirime gidildiğini duyurdu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2023 09:41, Son Güncelleme : 27 Ocak 2023 10:21
BOTAŞ, şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirime gidildiğini duyurduMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız