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Bakan Soylu, İzmir'deki Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı

"Toplam 1472 polis ve jandarmamızın katılımıyla aynı zamanda 24 dedektör köpeği, hava araçlarıyla birlikte sabah saat 06.15'te başlayan operasyonda 225 hedefimiz, 236 da girilecek yer söz konusuydu. 225 hedefin 202'sine şu ana kadar arkadaşlarımız ulaştı ve gözaltına aldılar"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2023 10:08, Son Güncelleme : 27 Ocak 2023 10:30
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de bu sabah düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 225 hedefin 202'sine ulaşıldığını açıkladı.

Süleyman Soylu, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri binasında İzmir'de başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik eden Soylu, bu gecenin sabahında İzmir'de 36. Kökünü Kurutma Operasyonu'nu gerçekleştirdiklerini söyledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle operasyonun düzenlendiği bilgisini veren Soylu, "Toplam 1472 polis ve jandarmamızın katılımıyla aynı zamanda 24 dedektör köpeği, hava araçlarıyla birlikte sabah saat 06.15'te başlayan operasyonda 225 hedefimiz, 236 da girilecek yer söz konusuydu. 225 hedefin 202'sine şu ana kadar arkadaşlarımız ulaştı ve gözaltına aldılar." dedi.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Soylu, "Bugün sabah itibarıyla İzmir Valimiz, Emniyet Genel Müdürü'müz, Jandarma Genel Komutan Vekili'miz, İzmir İl Emniyet Jandarma Komutanlığı'mızla birlikte operasyonun seyrini takip ettik. Allah'a çok şükür kazasız belasız tamamlanmış oldu. Bu Türkiye'deki 36. Kökünü Kurutma Operasyonu. Aziz milletimize şu bilgiyi vermek isterim; şu anda cezaevlerinde birçoğu imal ve ticaret suçundan olan 222 bin hükümlü, tutuklu, hükümözlü bulunmaktadır. Geçen yıl yani 2022 yılında 29 bin 800 kişi tutuklandı. Bunun 2 bini İzmir'de." dedi.

- "Uyuşturucuya bağlı ölümler düştü"

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda amansız şekilde yürüttüğünü kaydeden Soylu, şöyle devam etti:

"Avrupa ve Amerika büyük uyuşturucu nakillerinin dışında uyuşturucunun kendi içlerinde dağıtımı dahil olmak üzere, kullanımı dahil olmak üzere teslim olmuş durumdadır. Oysa 2017 yılında 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümler 2022 yılı sonu itibarıyla 250 rakamındadır. Yani Türkiye bu oranını, uyuşturucuya bağlı ölümler oranını bir bölü dörde düşürmüştür, milyonda 4,5. Milyonda 324, neredeyse 90 katı Amerika'dadır. Milyonda 29 Avrupa ortalamasıdır, milyonda 29,6 Almanya'dadır. Türkiye bu konuda Avrupa'nın ve Amerika'nın ve dünyanın içinde bulunduğu iklime teslim olmamaktadır. Son 4 yılda 124 bin metruk binanın 110 bin yıkılmış veya eğer tarihi eserse restore edilmiştir. Geri kalan 14 bin binanın da metruk binanın da yere rehabilitasyon ya da yıkılma işlemleri valiliklerimiz ve ilgili yerel yönetimler tarafından devam etmektedir."

- "Milletimiz bize itimat etsin"

Türkiye'nin dünyaya uyuşturucuyla mücadelenin nasıl olduğunu gösterdiğini ifade eden Soylu, "Terörle nasıl mücadele etmişsek ve ülke sınırlarımızda terörü etkisiz hale getirmeyi sağlamış isek, şimdi de uyuşturucuyla mücadeleyi dünyaya aynen terörle mücadele ettiğimiz, birçok terör örgütüyle aynı anda baş ettiğimiz gibi uyuşturucu ile mücadelede de nasıl başarılı olduğumuzu dünyaya pes ettiği noktada bir örnek olarak göstermek durumundayız. Milletimiz bize itimat etsin." diye konuştu.

Bakan Soylu, gençleri, çocukları, gelecek nesilleri uyuşturucu illetine karşı muhafaza etmenin sorumlulukları ve namus borcu olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Burada bizden kimse acıma beklemesin. Bir sözümüz var acırsak acınacak duruma düşeriz. Onun için uyuşturucuya karşı sert mücadelemiz devam edecektir. Bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Türkiye hem etrafındaki coğrafyaya hem de dünyaya uyuşturucuyla nasıl mücadele edildiğinin ve arzın nasıl kesildiğinin en önemli örneğini gösterme kararlılığı içerisindedir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devletin suç ve suçluyla mücadelede nasıl hakim olduğunu göstereceklerini ifade ederek vatandaşların da bu konuda devlete güvenmesini istedi.

Açıklama sırasında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç hazır bulundu.

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