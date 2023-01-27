Cinsel istismardan yargılanan okul müdür vekiline 24 yıl 2 ay hapis
Eskişehir'de öğrencilere yönelik cinsel istismar suçundan yargılanan okul müdür vekili 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık M.K. ile taraf avukatları katıldı.
M.K. savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek "Ben uzun süre öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 2 çocuk sahibiyim. Okuldaki tüm öğrencilerimi kendi evlatlarım gibi gördüm. Hiçbir mağdura karşı iddia edilen eylemleri işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, takdir hakkı indirimi de kullanarak sanık M.K'nin, 4 çocuğa karşı taciz ve istismar suçlarından 24 yıl 2 ay 16 gün hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına karar verdi.
Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir okulda vekaleten müdür olarak görev yapan M.K, geçen yıl şubat ayında bazı öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız