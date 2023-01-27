2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin anne ve 2 kişi gözaltına alındı

Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'taki tek katlı evde ölü bulunan 2 yaşındaki M.A.K'nin annesi G.K. (27), polis ekiplerince gece saklandığı apartta gözaltına alındı.

Polis, soruşturma kapsamında şüpheli kadının 2 arkadaşının da yakalanması için çalışma başlattı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan ön otopside çocuğun vücudunda sigara yanıkları ve darp izine rastlandı.

Beyin kanamasından öldüğü değerlendirilen çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla alınan örnekler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kapısı mühürlenen evin içinin dağınık olduğu görüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili aranan annenin arkadaşı 2 şüpheliyi saklandıkları evde gözaltına aldı.

Hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan, başta susma hakkının kullanan, soruları cevapsız bırakan annenin ifadesinde, arandığı için polis gelmeden evden uzaklaştığını, oğlunun öldüğünü daha sonra haberlerden öğrendiğini söylediği belirtildi.

Öte yandan çocuğun cenazesinin yarın Denizli'de defnedilmesi bekleniyor.

- "Çocuk ölmüş, ben onu uyuyor sandım"

Olayın meydana geldiği müstakil evin karşısındaki apartmanda oturan ve komşusuyla girdiği evde biri ölü 3 çocuğu bulan 58 yaşındaki Halime Akdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Evden bir çocuğun ağlama sesini duyduklarını ve bunun üzerine komşusuyla eve girmeye karar verdiklerini anlatan Akdoğan, şunları kaydetti:

"Ağlayan çocuk, bir bebekmiş. Neredeyse divandan düşecekti. Çocuğu divana yatırmışlar. Evi görseniz harabe durumdaydı. Aklınız durur. Her şey var evde. Çöplük gibiydi. 9 aylık çocuğu evden alıp çıkarken bir kafa gördüm yerde. 'Burada çocuk var' dedim. Hemen polis memurunu çağırdım. Çocuk ölmüş, ben onu uyuyor sandım."

Akdoğan, ölen çocuğun kimse görmesin diye üzerinin örtüldüğünü tahmin ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yerde elektrikli sobanın önünde örtüvermişler çocuğun üstünü. Diğer çocuk acıkmıştı. Onu aldım eve götürdüm. Çorba içirdim. İfadesini almaya gelen polise 'Çorbamı içip de gelsem olur mu?' diye sordu. Ben bugün sabah ettim uyuyamadım. Böyle gözümün önüne geldi hep bu çocuk. Bunların kaçıncı olayı. Uyuşturucu yakaladılar burada. Birçok kez buraya operasyon yapıldı, bu eve."

- Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir evde dün 2 yaşındaki M.A.K. ölü bulunmuş, çocuğun biri 9 aylık diğeri 5 yaşındaki iki kardeşi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.

Evin bir süre önce, çocuğun annesi G.K'nin (27) erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişinin yakınları tarafından kiralandığı, G.K'nin çocuklarıyla burada misafir olarak kaldığı ve çocukların babasının bir süredir cezaevinde bulunduğu öğrenilmişti.