Bozuk alkolmetre yüzünden ehliyetini kaptıran öğrenciye taksi tazminatı

Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda geçen yıl temmuz ayında otomobiliyle trafik denetimine giren üniversite öğrencisi M.Y., alkolmetreyi üflediğinde 1,53 promil alkollü çıktı. Alkollü olmadığını savunan M.Y., kan testine gitmek istediğini belirterek itiraz etti. İddiaya göre, polis memurları M.Y.'yi 1,5 saat uygulama noktasında bekleterek ehliyetine el koydu. Polislerle tartışan M.Y., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra hastaneye götürüldü. Kanında 0.02 promil alkol çıkan M.Y., ehliyetini geri alabilmek için avukatı Turan Yumşak aracılığıyla itiraz başvurusunda bulundu.

Adana 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, itirazı haklı bularak ehliyetin geri verilmesine ve kesilen bin 339 TL cezanın iptaline karar verdi. M.Y., haksız yere ehliyetine el konulduğu 39 gün boyunca 73 yaşındaki bakıma muhtaç babasının ve ailesinin ihtiyaçlarını gideremediği için taksi kullanmak zorunda kaldıklarını öne sürerek Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne 6 bin TL manevi tazminat davası açtı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Hukuk Dairesi'nin 2 Aralık 2021 tarihli kararını emsal kabul eden Adana 16'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi, M.Y.'ye 4 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

'POLİSLERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR'

Avukat Turan Yumşak, dava sonucunda yerelde ilk kez emsal karar olan manevi tazminata hak kazandıklarını söyledi. Yumşak, "Emniyete yazdığımız yazılarda alkolmetrelerin değişmesini talep ettik. Alkolmetre ölçümlerinin her zaman doğru olmayacağını ve ehliyetin alınması durumunda, hastane raporunun beklenmesi gerektiğini kendilerine ilettik. Bununla ilgili üst mercilere de alkolmetreler yerine sağlık kurulu raporları alınarak ehliyete el konulmasıyla ilgili talebimizi de ilettik. Alkolmetrelerin hatalı olması yüksek promil çıkmasından belli oluyor. Buna polislerimizin dikkat etmesi gerekmektedir. Alkolmetrelerin hatalı çıkması çok doğal, çünkü 1 cihazla günde yüzlerce kez test yapılıyor" dedi.