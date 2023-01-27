Fransa'da polislerce darbedilen 2 başörtülü kadın, polise şiddetten ifadeye çağrıldı

AA muhabirine konuşan söz konusu kadınlar, "polise başkaldırdıkları, hakaret ettikleri ve şiddet uyguladıkları" iddiasıyla, şubat ayında ifade vermek üzere emniyete çağrıldıklarını söyledi.

Nanterre Savcılığının da başörtülü 2 kadının, polise yönelik "kamu mensubu kişilerce kasıtlı şiddet uygulanmasına" ilişkin suç duyurularını Eylül 2022'de takipsizlikle sonuçlandırdığı ortaya çıktı.

- Görüntüler büyük tepki toplamıştı

Sosyal medya platformları Twitter ve Instagram'da paylaşılan ve bir kadının aracının içinden çektiği anlaşılan 14 Nisan 2022'deki görüntülerde, Fransız polisi, yol ortasında dakikalarca başörtülü 2 kadını tartaklayarak müdahalede bulunmuş, birini yumruklamış, diğerini yere yatırmıştı.

Fransız polisinin, çevredekilerin tepkilerine rağmen kadınları darbetmeye devam etmesi ve vurmaya yetkilerinin olduğunu söylediğinin yansıdığı görüntüler, ülkede ve sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, görüntülerin yayılmasının ardından açıklama yaparak, polis ekibinin ihlal durumundaki bir aracı kontrol etmek için sirenleri açtığını, durumun aciliyetine rağmen 2 kadının yolun karşısına geçmeye çalışarak polisleri engellediğini iddia etmişti.

- Tanıklar, emniyetin iddialarının aksini söylüyor

Sosyal medyada, tanıkların ifadelerinden yola çıkarak paylaşılan bilgilerde de Fransız emniyetinin açıklamasının aksine polislerin geçiş haklarını kullanan başörtülü 2 genç kadını, Müslüman karşıtlığı nedenlerle tartakladığı, açıklamanın polisleri korumak için "uydurulduğu" iddia edilmişti.

Olayın ardından 2 kadın savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, Nanterre Savcılığı, Mayıs 2022'de başörtülü 2 kadını darbeden polislere soruşturma açmıştı.