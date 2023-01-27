Burdur'da polis aracıyla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Burdur'un Ağlasun ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü biri polis iki kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2023 12:29, Son Güncelleme : 27 Ocak 2023 14:47
Polis memuru İlker Yüksel idaresindeki 32 A 5443 plakalı otomobil, Çukur yol ayrımı mevkisi 26. kilometrede sürücüsü henüz öğrenilemeyen 61 AFH 583 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sivil araçtaki Muhammet Demirci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücüler Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız