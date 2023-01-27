3 çocuk ile babalarının cesetlerinin bulunması olayına yayın yasağı

Sancaktepe'de bir sitede baba ile 3 çocuğu ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine polis ekipleri Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'ndeki bir siteye gitti.

Adreste inceleme yapan ekipler, 3'ü çocuk 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri incelemesinin ardından baba ile 3 çocuğunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- Kaymakamlık açıklaması

Olaya ilişkin Sancaktepe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde bulunan bir sitede işçi olarak çalışan, ailevi ve psikolojik sorunlar yaşayan M.A'nın 3 çocuğunu öldürdüğü ve kendisinin de aynı yöntemle intihar ettiği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Meydana gelen bu elim olayda hayatını kaybeden masum çocuklarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

- Yayın yasağı kararı alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmanın gizliliğinin sağlanması ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla soruşturma tamamlanana kadar her türlü yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, görüntü, eleştiri ve benzeri yayınların yasaklanmasını talep etti.

İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, talebi kabul ederek, yayın yasağı getirilmesine hükmetti.