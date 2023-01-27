Kocaeli Üniversitesinden 'hastanede pitbullun gezdiği iddiası'na açıklama

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) hastanesinde pitbull cinsi köpeğin gezdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, bazı ulusal ve yerel basın ile sosyal medyada, üniversite hastanesinde yasaklı köpek ırklarından olan pitbull cinsi bir köpeğin dolaştığına ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve yanıltıcı nitelikte olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Videolarda görülen köpek pitbull ırkına dahil değildir ve hastanemize gelen bir ziyaretçi tarafından terk edildiği tespit edilmiştir. Köpeğin hastaneye terk edilmesinin akabinde durum bir saatten kısa sürede tespit edilmiş ve hayvanın hastane dışına çıkarılması sağlanmıştır.

Başıboş köpeklerin ülkemizde ve bölgemizde sayı olarak artması ve tehlike yaratacak boyuta ulaşması, üniversitemizin de gündeminde olan konulardandır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da pek çok konuşmasında üzerinde durduğu bu konuyla ilgili kurumumuz da gerekli çalışmalarda bulunmaktadır. Değerli ziyaretçilerimiz ve öğrencilerimiz için güvenli bir ortam, hayvanlar için ise sağlıklı yaşamlarını sürdürebilecekleri çözümler yerel yönetimler ve üniversitemiz işbirliğiyle üretilmektedir. Somut çalışmalara dair gelişmeler süreç içerisinde kurumumuz tarafından yayınlanacaktır."