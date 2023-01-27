Fırat Çakıroğlu davasında ikinci sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis

Ege Üniversitesinde 2015 yılında çıkan kavgada Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesine iştirak ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Cihat Babatonguz'a "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü faaliyeti kapsamında kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 15 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Cihat Babatonguz, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, babası Fuat Mahir Çakıroğlu ve İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Soner Erkan Yıldız salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak gizli tanık "Bulutoğlu"na ulaşılamadığı için dinlenmesinden vazgeçilmesini talep etti.

Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem de her şeyin delilerle ortada olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Baba Fuat Mahir Çakıroğlu ise Türkiye Cumhuriyeti devletine ve adaletine güvendiğini dile getirerek sanığına gerekli cezanın verilmesini istedi.

Tutuksuz sanık Babatonguz, görgü tanıklarının kendisi olay yerinde görmediğini söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen Babatonguz "Kafenin içinde onlarca kişi vardı. Sadece ben yargılanıyorum. Ben Fırat'ı tanımıyorum, Nurullah'ı orada görüyordum. Ben kimseyi öldürmedim. Ayvalık'ta yaşıyorum. Yunanistan'ın Midilli Adası 1 saat. İstesem kaçarım ama gitmiyorum." dedi.

Karar öncesi son sözü sorulan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatını talep etti.

- Karar

Mahkeme heyeti oy birliğiyle, Babatonguz'a "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü faaliyeti kapsamında kasten öldürmek" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Sanığa "terör örgütü adına faaliyetlerinden" dolayı da takdiren 15 yıl hapis cezası verildi. Sanığa indirim uygulanmadı.

Mahkeme heyeti, kararında verilen cezanın ağırlığı ve kaçma şüphesine istinaden Babatonguz'un tutuklanmasına da hükmetti. Sanık ifade verdiği Ayvalık Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Dava süreci

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te çıkan olayda, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmıştı. Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Karar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

Çakıroğlu'nun avukatları olay sırasında Cihat Babatonguz'un da Semo'nun yanında olduğu gerekçesiyle müracaatta bulunmuş ve sanık hakkında da dava açılmıştı.

Soruşturma kapsamında haklarında dava açılan sanıklar eski EÜ Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ile eski Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Doğer'e "görevi ihmal" suçundan 20 biner lira para cezası verilmişti.