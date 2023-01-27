Şentop: Sayın Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, soruları yanıtladı.

Konuşmasından öne çıkanlar:

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok.

Meclis'in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir.

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusu, masa konusu değil yasal bir anayasal konusudur. 2018'deki nisan ayında yapılan Anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı aday göstermesiyle ilgili de yeni düzenleme yapılmıştı. 2018'den itibaren tüm vatandaşlara yeniden 2 kez seçilme hakkı tanınmıştır.

Bu yeni hükümet sistemiyle herkese 2 defa seçilme imkanı tanınmıştır. Önceden Cumhurbaşkanlığı yapmış kimselere de tanınmıştır, sadece Cumhurbaşkanımıza değil.

"Tereddütsüzdür, hukuki bir tartışma yoktur"

Yeni düzenlemeler yapıldı. 101'inci madde ile 102'nci madde birleştirildi. Bütün bunları dikkate aldığımızda, hukukta itibar kelimelere değildir, amaçlara ve manayadır.

2018'den itibaren herkese 2 defa seçilme hakkı tanınmıştır. Tereddütsüzdür, bunda hukuki bir tartışma yoktur, siyasi bir tartışma