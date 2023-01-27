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27 yaşındaki Uzman Çavuş kansere yenik düştü

Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen 27 yaşındaki Çorumlu Uzman Çavuş Serkan Saçan, Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2023 15:33, Son Güncelleme : 27 Ocak 2023 16:39
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27 yaşındaki Uzman Çavuş kansere yenik düştü

Diyarbakır'da görevli iken Suriye'ye giden ve orada kansere yakalanan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Saçan'ın, 1.5 yıldır Ankara'da tedavi gördüğü öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Uzman Çavuş Saçan'ın vefatı ilçeyi yasa boğdu.

Saçan için Cuma Namazı öncesi köyü Yarım Söğüt Köyü'nde askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Saçan'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

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