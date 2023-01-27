Dışişleri, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini lanetledi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka'nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesine yer verildi.

İsveç ve Hollanda'dan sonra bu defa Danimarka'da gerçekleştirilen "bu alçak eylemin" Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen engellenmemesinin, Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin sözde özgürlük ortamını suistimal ederek eriştiği tehlikeli boyutları ortaya koyması bakımından endişe verici olduğuna işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Avrupa'da milyonlarca insanın hassasiyetlerini rencide eden bu tür iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi barış içinde bir arada yaşama pratiğini tehdit etmekte ve her gün Avrupa'nın bir yerinde meydana gelen ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır. Avrupa toplumunun ayrılmaz parçası olan Müslümanları ötekileştiren bu eylemler karşısında tepkisiz kalan yönetimlere sorumluluklarını hatırlatıyor, savunduklarını iddia ettikleri evrensel değerlerin ayaklar altına alınmasına seyirci kalmamaya davet ediyoruz."