Bakan Soylu: Tekrar söylüyorum, ayaklarını kırın

Bir dizi program için İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi İzmir Buluşması'na katıldı. Programda Polis Armoni Orkestrası tarafından konser gerçekleştirilirken orkestraya eşlik eden vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. İçişleri Bakanı Soylu da konseri izledi.

"Tekrar söylüyorum, ayaklarını kırın"

Bakan Soylu, uyuşturucu müptelası bir gencin annesinin kendisine ulaşarak yardım istemesinin kendisi için kırılma noktası olduğunu belirtti. Bakan Soylu, "Çıktım, bir söz söyledim. Ölüm 941'e çıkmış. Bütün dünya bu işe pes etmiş. Neredeyse bir sağanak gibi bir uyuşturucuyla karşı karşıya kaldığımız bir durum söz konusu. 'Buradan söylüyorum.' dedim. 'Kaymakamlar burada, emniyet müdürleri burada, polisler burada. Okullarının önünde uyuşturucu satıcısı gördüğünüz zaman ayaklarını kırın.' Kıyamet koptu. 'İçişleri Bakanı böyle söyler mi?' Bir daha söylüyorum burada. Tekrar söylüyorum. Çocuklarımızı zehirlemeye kim çalışırsa, okulların önüne kim pusu kurar, evlatlarımızı zehirlemeye çalışırsa ayaklarını kırın, ayaklarını kırın, ayaklarını kırın. Burada söylemek isterim. 941 olan ölüm sayısı biraz önce burada da söyledim, ilk önce 700'lere, daha sonra 500'lere, 2021 yılı sonu itibarıyla 270'e, 2022 yılı sonu itibarıyla neredeyse dörtte bire düştü ve 250'ler seviyesine indi. Bizim için yeterli mi? Hayır, biz bir çocuğumuzu, bir ailemizi feda edemeyiz" açıklamasında bulundu.

"Avrupa'da açılan narko-shoplarda uyuşturucu rahatlıkla satılıyor"

Bakan Soylu, Avrupa'nın bazı ülkelerinde açılan narko-shoplarda uyuşturucuların rahatlıkla satıldığını, Amerika'da sadece uyuşturucuya ayrılmış bölgelerin olduğunu söyleyerek, "Almanya Sağlık Bakanı geçenlerde 'İşte bu kadar uyuşturucu kullanmayı serbest bırakıyoruz.' diyor. Eroin şırıngası vereceklerini başka kurumlar söylüyorlar. Bu kadar iklim yukarıdan aşağıya sağanağa döndüğü andan itibaren elbette ki kendimizi muhafaza edebilmek çok zordur. Ve Türkiye hem etrafındaki coğrafyadaki ateş çemberine rağmen hem de Avrupa ve Amerika'nın uyuşturucu konusunda pes etmesine rağmen neredeyse nesillerini ve insanlarını uyuşturmayı kafalarına koymalarına rağmen Türkiye büyük bir mücadele ortaya koyuyor" diye konuştu.

"Afganistan'da afyon tarlası 300 bin hektar"

Amerika'nın Afganistan'ı işgal ettiğinde bölgede afyon tarlasının 17 bin hektar olduğunu ve daha sonra bu alanın 300 bin hektara çıkarıldığını söyleyen Soylu, dünyada gençleri uyuşturmaya yönelik uluslararası bir programın sürdürüldüğünü dile getirdi. Bakan Soylu, "Yakaladığımız uyuşturucu kullanıcı ve satıcılarına sorular yönelttik ve uyuşturucu kullanmaya ne zaman başladığını, nerede kullandığını sorup anket yaptık. Bu çerçevede ilk etapta 150 binin üstünde kişiye ulaştık. Ulaştığımız kişilerin yüzde 78'inin bir aile içinde yaşıyor, yüzde 91'i annesinin ev hanımı. Yüzde 53'ü merak ve özen nedeniyle uyuşturucuya başlarken yüzde 73'ü de kullandığı maddeyi arkadaşından temin ettiğini dile getiriyor. Kullanıcıların yüzde 48'i de uyuşturucuyu evde kullanıyor. Anne evde. Sen evde kullanıyorsun. Demek ki her biz anneye ulaşırsak eğer birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kullanımda biz bunu engellemeye çalışırsak çocuğumuzu kazanabiliriz. Ben birçok uyuşturucu kullanan anneleriyle birlikte oluyorum. Onları dinliyorum. Onlarla elimizden gelen çalışmayı ortaya koyuyoruz. Mücadele ediyoruz. Onların mücadelelerinin, onların ayakta kalması için bütün arkadaşlarımızla beraber çaba sarf ediyoruz. Yani inanın hayatımızın önemli bölümlerinden bir tanesi de şu uyuşturucu illetine karşı galip gelmektir. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Hiç terörle mücadele ettik mi? Ettik ediyoruz. Allah'a çok şükür" dedi.

"105'in altında terörist kaldı"

Bakan Soylu, Türkiye'de terör örgütlerini tasfiye noktasına getirdiklerini dile getirerek, ülke genelinde 105'in altında terörist kaldığını vurguladı. Soylu, "Güneydoğu dahil olmak üzere Türkiye'nin büyük şehirleri dahil olmak üzere teröre diz çökerten, onu tasfiye noktasına getiren bir durumla karşı karşıyayız. Bugün dağlarımızın önemli bir bölümünde artık bir tek terörist yok. En önemli dağlardan bir tanesi Avanoslar'dı. Hatay'da hemen Suriye'nin karşısı... Hatay'dan Adıyaman'a kadar kilometrelerce terörist vardı orada. Şu anda bir tek terörist yok tertemiz. Yapılan çalışmalarla Türkiye'de 105'in altında terörist kaldı. Bunu nasıl başardık? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk günden itibaren bir proje ortaya koydu. Koyduğu proje şu, hiç geri adım atmadık. Türkiye'nin en büyük problemi batıyla doğu arasındaki gelişmişlik farkıdır. Doğudaki terörün temel besleyen sebeplerden bir tanesi de terör örgütünün istismar ettiği daha doğrusu sebeplerden bir tanesi de buydu." dedi.

"Uyuşturucu operasyonlarında büyük artış"

Daha önce Türkiye'ye giren 4 kilogram uyuşturucu maddenin yalnızca bir kilogramının yakalanabildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi her dört kilodan üç kiloyu sınırdan girer girmez yakalıyoruz. Bu ne yaptı, caydırdı rotayı Akdeniz hattına çevirdi, bizim ülkemize gelmiyor" dedi. Bakan Soylu, Sağlık, Adalet, Milli Eğitim, Aile Bakanlıklarının katılımıyla önümüzdeki 5 yıl için uyuşturucuyla mücadele programı hazırlamak için son noktaya gelindiğini belirterek, "Uyuşturucu operasyon miktarımızı seksen binden 246-247 bine çıkardık, 250 bin diyeyim ben ona. Çünkü gümrüğün de operasyonları var, onu da ilave edebiliriz. 250 bine çıkarmamıza, o kadar daha fazla adam yakalamamıza, o kadar daha fazla içeri adım atmamıza rağmen ilk kez satanları yakaladığımız sayı 19 bindi. Şimdi 15 bine düştü. Kullanıcı sayıları da düşüyor. ve mümkün olduğunca sahaya baskımız netice veriyor" açıklamasında bulundu.

"Uyuşturucuya teslim olmak doğru bir çözüm değildir"

Bakan Soylu, bu sabah İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonları'nın 36'ıncısını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi: "Ben sabah 3.30'da çıktım Ankara'dan, 100 kere gelmem gerekiyorsa 100 kere gelirim. Biz bunu yapmak zorundayız ve dünyaya da bir şeyi göstermek zorundayız. Dünyaya göstereceğimiz de şudur. Bu işle baş edilebilir. Onların dediği gibi serbest bırakılarak bu uyuşturucu illetinin altında ezilmek bana teslim olmak doğru bir çözüm değildir, yanlış bir çözümdür. Onun için biz bununla baş edebiliriz. Göreceksiniz, birkaç yıl içerisinde bütün rakamlar, bütün dünyanın hayret ettiği ve parmak gösterdiği gibi olacak. Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde uyuşturucu madde kullanımının yaygın olduğu metruk binalarla da ilgili çalışmalar yapmaya devam ettik. Tespit ettiğimiz 124 bin metruk binadan 90 binini yıktık; yaklaşık 15 binini rehabilite ettik."

"Suriyelilerin rahatça geri dönmesi için bölgeyi terörden temizledik"

Açıklamasında Türkiye'nin sığınmacılara yönelik politikasına da değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Suriye'de insanların rahat bir şekilde geri geri dönebilmeleri için bölgeyi terörden temizledik. Şimdi orada Organize Sanayi Sistemi yapılıyor. Kendi kazandıkları paralarla yapıyor. Yaptıkları tarımla beraber yapılıyor. Onlar satılıyor, onlarla beraber organize sanayi siteleri yapılıyor, altyapı yapılıyor. Biz sadece danışmanlığını yapıyoruz. Ama biz sövemiyoruz. Ne kazanıyorlarsa onların kazanmalarının iyi bir şekilde olabilmelerini temin ediyoruz. Güvenliklerini sağlıyoruz. Biz sömürgeci değiliz" dedi.

Vali Köşger rakamları paylaştı

Programda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de 2021 ve 2022 yılında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleşen faaliyetler ile ilgili sayısal verileri paylaştı. Köşger, "İlimizde kolluk güçlerimiz tarafından, 2021 yılında 582 eğitim programıyla 66 bin 487, 2022 yılında ise 1199 eğitim programıyla 112 bin 509 anne ve anne adayına ulaşılmıştır. Ülkemizin 3. büyük metropol şehri İzmir, diğer metropol şehirler gibi yüksek maddi kazanç getirisiyle hareket eden suç örgütlerinin hedefindedir. Kolluk birimlerimiz profesyonel bakış açısıyla, teknik imkanlarla donatılmış uzman personeli ile, ilgili mevzuat ve kanunlar çerçevesinde uyuşturucuya sıfır toleransla mücadele etmektedir. İzmir'de 2021 yılında 24 bin 859 olay meydana gelmiş ve 28 bin 954 şahsa adli işlem yapılmıştır. Bunlardan 3 bin 621 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılmış ve 1443 şahıs tutuklanmıştır. 2022 yılında ise 24 bin 766 olay meydana gelmiş ve 30 bin 665 şahsa adli işlem yapılmıştır. Bunlardan 5 bin 82 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılmış ve 2 bin 61 şahıs tutuklanmıştır" sözlerine yer verdi.