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İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Kartal'da 29 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek 'Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu' dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2023 21:14, Son Güncelleme : 27 Ocak 2023 21:14
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İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saat 07.00'den itibaren Turgut Özal Bulvarı'nın Sanayi Caddesi ayrımları ile İst-Marina yanı, Turgut Özal Bulvarı Dragos DSİ Bölge Müdürlüğü dönüşleri arası ve bu bölgelere çıkan tüm yollar, etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.

Vatandaşlar, alternatif olarak Kartal Üsküdar Caddesi ile D-100 kara yolunu kullanabilecek.

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