Yalnız yaşayan anestezi teknikeri evinde ölü bulundu
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yalnız yaşayan anestezi teknikeri genç evinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2023 21:22, Son Güncelleme : 27 Ocak 2023 21:23
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde görevli anestezi teknikeri M.F'den (26) haber alamayan yakınları, durumu komşularına bildirdi.
Şehitler Mahallesi'ndeki komşuları da M.F'ye ulaşamayınca polis ve sağlık ekibine haber verildi. Eve giren ekipler, M.F'yi yatak odasındaki yatağında hareketsiz halde buldu.
Yaşamını yitirdiği belirlenen M.F'nin cenazesi, morga kaldırıldı.
Olaya ilişkin başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız