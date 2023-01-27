Alanya'da orman yangını: Bir mahalle tahliye edildi

Dördüncü ittifak kuruluyor! İşte yer alacak partiler
Dördüncü ittifak kuruluyor! İşte yer alacak partiler
Bakan Soylu: Tekrar söylüyorum, ayaklarını kırın
Bakan Soylu: Tekrar söylüyorum, ayaklarını kırın
Vali sahaya indi! Vali Gülden Gaziantep FK ve Erol Bulut açıklaması
Vali sahaya indi! Vali Gülden Gaziantep FK ve Erol Bulut açıklaması
Bakanlıktan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme
Bakanlıktan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme
Sürücüler dikkat! MTV ödemelerinde süre doluyor
Sürücüler dikkat! MTV ödemelerinde süre doluyor
Teklif Meclis'te: Faizler silinecek, borçlara 48 ay taksit
Teklif Meclis'te: Faizler silinecek, borçlara 48 ay taksit
18 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
18 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
İşten çıkarma dalgası yayılıyor: İki sektör daha katıldı
İşten çıkarma dalgası yayılıyor: İki sektör daha katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bizi taklit ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bizi taklit ediyor
'Cezaevinin kanalizasyon suları ekili arazilere zarar veriyor' iddiasına açıklama
'Cezaevinin kanalizasyon suları ekili arazilere zarar veriyor' iddiasına açıklama
3 bin özel okul kapanabilir: 30 bin öğretmen işsiz kalabilir
3 bin özel okul kapanabilir: 30 bin öğretmen işsiz kalabilir
Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı
Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı
Kamuya olan borçların yapılandırılması teklifi TBMM'de
Kamuya olan borçların yapılandırılması teklifi TBMM'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazı açıklaması
Maliye Bakanı Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor
Maliye Bakanı Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor
EYT düzenlemesi pazartesi günü Meclis'e sunulacak
EYT düzenlemesi pazartesi günü Meclis'e sunulacak
ÖSYM 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı' düzenleyecek
ÖSYM 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı' düzenleyecek
Altının gram fiyatı 1.164 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.164 lira seviyesinden işlem görüyor
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı
BOTAŞ duyurdu, sanayi doğalgaz fiyatında indirime gidildi
BOTAŞ duyurdu, sanayi doğalgaz fiyatında indirime gidildi
AK Parti'de aday trafiği başlıyor
AK Parti'de aday trafiği başlıyor
Kuraklık krizi kapıda: Son 10 yılın en yağışsız kışı
Kuraklık krizi kapıda: Son 10 yılın en yağışsız kışı
AK Parti geri adım atmıyor... Düzenleme Genel Kurul'da oylatılacak
AK Parti geri adım atmıyor... Düzenleme Genel Kurul'da oylatılacak
Şekere 9 ay zam yok
Şekere 9 ay zam yok
Servisten motoru arka koltukta teslim edilen araç için mahkeme karar verecek
Servisten motoru arka koltukta teslim edilen araç için mahkeme karar verecek
Seçimin yol haritası netleşiyor
Seçimin yol haritası netleşiyor
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
TBMM'de imzaya açılan EYT'de son durum
TBMM'de imzaya açılan EYT'de son durum
Sinan Ateş cinayetinde detaylar ortaya çıkıyor
Sinan Ateş cinayetinde detaylar ortaya çıkıyor
Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Alanya'da orman yangını: Bir mahalle tahliye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; "Bayırkozağacı Mahallesi'nde vatandaşlarımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok ama yayılma ihtimali var" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2023 23:30, Son Güncelleme : 27 Ocak 2023 23:29
Yazdır
Alanya'da orman yangını: Bir mahalle tahliye edildi

Bayırkozağacı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına çok sayıda orman ve itfaiye ekipleriyle karadan müdahale ediliyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AA muhabirine, iş makineleri ve ekiplerle yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yangının geniş bir alana yayıldığını ifade eden Yücel, "Yangın bölgesine yakın yerleşim alanları bulunuyor. Bayırkozağacı Mahallesi'nde vatandaşlarımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok ama yayılma ihtimali var. Risk almamak için mahalleyi boşalttık." dedi.

Bölgede ara ara yağmur yağdığını dile getiren Yücel, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadele yürüttüğünü kaydetti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Boşanma aşamasındaki öfkeli koca avukat çifte kurşun yağdırdı
Boşanma aşamasındaki öfkeli koca avukat çifte kurşun yağdırdı
Yalnız yaşayan anestezi teknikeri evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan anestezi teknikeri evinde ölü bulundu
Almanya'da Türk aileye ırkçı saldırı: Önce saldırdı, sonra evi ateşe verdi
Almanya'da Türk aileye ırkçı saldırı: Önce saldırdı, sonra evi ateşe verdi
İstanbul Finans Merkezi inşaatında yangın: 3 işçi dumandan etkilendi
İstanbul Finans Merkezi inşaatında yangın: 3 işçi dumandan etkilendi
3 çocuk ile babalarının cesetlerinin bulunması olayına yayın yasağı
3 çocuk ile babalarının cesetlerinin bulunması olayına yayın yasağı
Alzheimer hastası ablasını tuz ruhu içirerek öldürdü
Alzheimer hastası ablasını tuz ruhu içirerek öldürdü

Bu Habere Tepkiniz

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun aylığı hangi tarihten itibaren bağlanır?

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun aylığı hangi tarihten itibaren bağlanır?

5434 sayılı Kanunda yer alan hüküm, açıkta iken emeklilik müracaatı yapanlara müracaat tarihini takip eden ayın 1'inden itibaren aylık bağlanacağını belirlemiştir.
5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

Memurluk öncesinde ancak işçiliğe başladıktan sonra doğum nedeniyle yapılan borçlanmalar işçi statüsünde değerlendirilir ve sadece hizmet süresini artırır, sigortalılık süresinin başlangıcını etkilemez. 2 yıl veya 4 yıl sürenin bir kısmı da borçlanılabilir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Valilerin yetki devrini kısıtlayan 80 nolu CBK'ya iptal kararı

Valilerin yetki devrini kısıtlayan 80 nolu CBK'ya iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, Kalkınma Ajansı yönetim kurulu toplantılarına Valilerin ve belediye başkanlarının bizzat katılmasını öngören 80 nolu CBK'nın ilgili hükmünü iptal etti.
343 personel mağdur oldu

343 personel mağdur oldu
Subaylara verilen kınama cezalarına da dava açılabilecek

Subaylara verilen kınama cezalarına da dava açılabilecek

Anayasa Mahkemesi subaylara verilen kınama cezalarına iptal davası açılmayacağını öngören Kanun hükmünü iptal etti
38 mülki idare amiri birinci sınıfa yükseltildi

38 mülki idare amiri birinci sınıfa yükseltildi

İçişleri Bakanlığınca 38 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine karar verildi.
Danca dilinden doçentlik başvurusu yapılabilir mi?

Danca dilinden doçentlik başvurusu yapılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Doktor öğretim üyesi olarak görev yapan davacı tarafından, 27/04/2018 tarihinde yapılan doçentlik başvurusunun reddine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan "Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Diller" başlıklı kararın birinci paragrafının iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
Danıştay'dan 'performans notlarına' ilişkin emsal karar

Danıştay'dan 'performans notlarına' ilişkin emsal karar

Danıştay 2. Dairesi, kamu personelinin performans notları konusunda emsal teşkil edecek bir karara imza attı.
Uzman doktorların emekli maaşı tıp profesörlerinin emekli maaşını geçti

Uzman doktorların emekli maaşı tıp profesörlerinin emekli maaşını geçti

5434 sayılı Kanunun ek 84 üncü maddesinde yapılan değişiklikle doktorların emekli maaşlarında çok ciddi iyileştirmeler yapılmıştı. Bu değişiklik sonrasında emekli maaşlarında unvan bazında çok büyük dengesizlikler de ortaya çıkmıştır.
YSK'nın yeni başkanı belli oldu

YSK'nın yeni başkanı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Ahmet Yener seçildi.
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuzusuyla gelen bir hasta yakını ilgi odağı oldu. Annesini hastaneye getiren kadın, evde tek başına bırakamadığı kuzusunu da yanına aldı. Kadın, kuzuyu biberonla besledi. Çocuklar kuzuyu severken, bazı hasta ve hasta yakınları da cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı.
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
Tatlı su balıklarına dikkat!

Tatlı su balıklarına dikkat!

Kanser riskini artıran yoğun kimyasallar taşıyan balıkların riskine dikkat edilmesi gerekiyor. Peki bu balıklar hangileri ve tatlı su balıkları nasıl pişirilir?