AK Parti seçim karargahını hazırlıyor

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AK Parti, mayıs ayında yapılacak seçimlerin yönetimi için parti genel merkezinde karargah kuruyor. Seçim günü anlık veri takibi yapabilmek için katlara ekranlar yerleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs akşamı sonuçları Seçim İşleri Başkanlığından takip etme ihtimali üzerine ise 4'üncü kata özel bir önem veriliyor. Katta bulunan toplantı salonuna tüm verileri anlık takip edebilmek için birden çok ekran yerleştirilecek. AK Parti kurmayları seçim gecesi muhtemel bir aksaklığa karşı her türlü tedbiri alacak.

SKM'LER TALİMAT BEKLİYOR

İlçelerde seçim irtibat ofislerinin açılışını gerçekleştiren AK Parti aynı zamanda üyelerini tek tek arayarak sandık görevlilerini belirlemeye başladı.