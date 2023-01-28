Meclis dışı adayların zorlu maratonu... Önce 100 bin imza için yarışacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından cumhurbaşkanlığına aday olacak isimler de ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın adayı olacağı ilan edildi. CHP, İyi Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin kurduğu Altılı Masa'nın adayının ise şubat ayında açıklanması bekleniyor. HDP ve TİP''in de aralarında bulunduğu Emek İttifakı'nın adayı ise henüz netleşmedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'na göre; Meclis'te grubu bulunan partiler, grup kararıyla cumhurbaşkanı adayı gösterebiliyor. Grubu bulunmayan adaylar ise seçmenlerden toplayacağı 100 bin imza ile aday olabiliyor.