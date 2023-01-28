İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu karşıtı bir açıklama daha: Bu işin şakası yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına başından beri soğuk bakan İYİ Parti'liler, seçim yaklaştıkça seslerini yükseltmeye başladı. İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun videosunu paylaşarak "Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz. Bu işin şakası yok." dedi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'kendi adayımızı çıkarırız' resti sonrası görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.
Paçacı'nın istifası sonrası İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu karşıtı bir açıklama daha geldi.
"SOKAĞI GÖRMEZDEN GELİRSENİZ SANDIKTA GÖRMEZDEN GELİNİRSİNİZ"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bursa'da yaptığı konuşmanın görüntüsünü sosyal
medya hesabından paylaşan İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, "Türk
siyasi tarihinde, bir belediye başkanın gittiği her ilde, onbinlerle karşılandığının
tek örneğini gösterebilir misiniz? Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta
da siz görmezden gelinirsiniz! Bu işin şakası yok. Aklın yolu bir." ifadelerini
kullandı.
Murat Ongun'un paylaştığı videoyu alıntılayan Aslan'ın tweetine Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesi de dikkat çekti.