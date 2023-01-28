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Başkentte toplu taşıma araçları geçen yıl ülke nüfusundan 5 kat fazla yolcu taşıdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022'de toplu taşıma araçlarıyla düzenlediği 3 milyon 58 bin 800 seferde, 450 milyon 815 bin 521 yolcu taşıdı- En çok kullanılan ve 2 milyon 871 bin 969 sefer yapılan otobüslerle geçen yıl 310 milyon 301 bin 401 kişi yolculuk etti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2023 11:03, Son Güncelleme : 28 Ocak 2023 11:05
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Başkentte toplu taşıma araçları geçen yıl ülke nüfusundan 5 kat fazla yolcu taşıdı

- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşıma araçlarıyla geçen yıl, Türkiye nüfusunun 5 katından fazlasına denk gelen 450 milyon 815 bin 521 yolcuyu taşıdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak kent genelinde otobüs, metro, Ankaray ve teleferikle ulaşım hizmeti veren EGO Genel Müdürlüğü araçları, 2022 yılı boyunca gerçekleştirdiği 3 milyon 58 bin 800 seferde, 122 milyon 265 bin 10 kilometre yol katetti.

Yolcuların en çok kullandığı toplu taşıma aracı, belediye otobüsleri oldu. Buna göre, kent nüfusunun yaklaşık 50 katına denk gelen 310 milyon 301 bin 401 kişi otobüslerle, 105 milyon 769 bin 323 yolcu metroyla, 33 milyon 288 bin 816 kişi Ankaray ile yolculuk etti. Aynı dönemde 1 milyon 455 bin 981 yolcuya hizmet veren teleferik en az tercih edilen ulaşım aracı oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 4 Şubat 2022 itibarıyla 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak açıklanan Türkiye nüfusunun 5 katından fazlasına denk gelen 450 milyon 815 bin 521 yolcuya, Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarıyla hizmet verildi.

Şehir içi ulaşımda ilk sırada yer alan otobüsler, 2 milyon 871 bin 969 sefer için 114 milyon 484 bin 291, metro 115 bin 735 seferde 6 milyon 617 bin 771, Ankaray 64 bin 287 sefer için 1 milyon 118 bin 594 ve teleferik 6 bin 809 seferde 44 bin 354 kilometre yol katetti.

Ankaralılar, ulaşım araçları arasında yaptığı geçişlerde, 69 milyon 587 bin 794 kez Ankarakart aracılığıyla aktarma hizmetinden yararlandı.

Bölgelere göre en çok tercih edilen otobüsler sıralamasında, 266 hat numarasıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan Bağlum güzergahı 5 milyon 262 bin 805 kişi ile ilk sırada, 3 milyon 601 bin 677 kişinin kullandığı 481 numaralı 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan Balgat istikametinde faaliyet gösteren hat ikinci sırada, Zerdalitepe mahallesi ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı güzergahında 3 milyon 4 bin 724 yolcu taşıyan 355 hat numaralı hat ise üçüncü sırada yer aldı.

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