İstinaf, dolandırıcılık davasında banka hesap hareketlerini istemeyen mahkemenin kararını bozdu

- Güney Koreli 2 futbolcuya kendisini futbol danışmanı olarak tanıtıp oynamaları için Boluspor ile anlaşma sağladığını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen Nijeryalı sanık hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası hükmünü hukuka aykırı buldu.

İstanbul Bölge Adliyesi 35. Ceza Dairesi, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince sanık Samuel Nna hakkında Güney Koreli futbolcuları dolandırdığı iddiasıyla verilen hükme karşı avukatı tarafından yapılan istinaf başvurusunu inceledi.

İncelemenin ardından karar veren istinaf, müştekilerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları şikayetleri sırasında sundukları yabancı dilde yazılmış dilekçe ve belgelerin tercümelerinin yapılarak bilirkişiye gönderilmediğine işaret etti.

Müştekilerin, sanığa gönderdiklerini iddia ettiği paraya ilişkin ilgili bankadan hesap döküm evrakının istenmediğine dikkati çeken İstinaf, bu nedenlerle yerel mahkemenin verdiği hükmün hukuka aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Dosyanın yeniden gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi de duruşma günü için 15 Mart'ı belirleyerek, taraflara davetiye çıkarılmasına hükmetti.

- Ne olmuştu ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Güney Koreli futbolcular Kim Donghuı ve Oh Mıntaek ile 2019'da internetten tanışan ve kendisini menajer olarak tanıtan Nijeryalı Samuel Nna, müştekilere Türkiye'de oynamaları için takım ayarlayabileceğini söylediği aktarılmıştı.

Daha sonra müştekileri arayarak Boluspor'la anlaştıklarını ve bunun için kendisine para göndermesini isteyen sanığa 16 bin 980 avro gönderildiğine yer verilen iddianamede, kendilerine gelen evrakın sahte olduğunu anlayan Kim Donghuı ve Oh Mıntaek'in savcılığa şikayette bulunduğu anlatılmıştı.

Bunun üzerine hakkında "dolandırıcılık" 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Samuel Nna, 3 yıl 4 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

Sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğundan cezasının ertelenmesini kararlaştıran mahkeme, ayrıca sanığın aldığı hapis cezası süresi kadar denetime tabi tutulmasına karar vermişti.