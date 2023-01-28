'Size ait bilgiler herhangi bir şekilde elde edilip ifşa ediliyorsa suçtur'
Bozdağ: "Size ait bilgiler herhangi bir şekilde elde edilip ifşa ediliyorsa, TCK bakımından suçtur ve cezai yaptırımları vardır
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ocak 2023 12:37, Son Güncelleme : 28 Ocak 2023 12:41
Bozdağ: "Size ait bilgiler herhangi bir şekilde elde edilip ifşa ediliyorsa, TCK bakımından suçtur ve cezai yaptırımları vardır"
Bakan Bozdağ: "(TC kimlik numarası) İşletmeler isteyebilir, siz vermek istemediğinizde sizden zorla bunu alamaz"Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız