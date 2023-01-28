'Kadro' arefesinde CHP'li Adana Büyükşehir belediyesinde personel kıyımı

Adana Büyükşehir Belediyesinde 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken ; 'Sosyal medya paylaşımlarında siyasi propaganda yapmak' suçundan iş akdi sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilen E.T., almış olduğu tebligat ile neye uğradığını şaşırdı.

19/01/2023 tarihinde kabul edilen 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Aynı gün kadroya geçmeyi hayal ederken tebligatını almak zorunda kalarak mağdur edilen E.T., şimdi yasal yollarla hakkını aramak durumunda kaldı.

Kullanmış olduğu twiter sosyal medya hesabıyla paylaşımlar yapan Turgut, aynı zamanda Belediye Sözleşmeli Memurlarının Sosyal medyadaki platform lideri olarak da mücadele ettiğini belirtti. 'Bugüne kadar hep mağdur edilen arkadaşlarımızın sesi olmaya gayret ettim. Elimden geldiğince de başarılı da olduk diyebilirim. Lakin geldiğim noktada kendim mağdur oldum. 8 yıllık memuriyet hayatım boyunca 1 kere bile hakkımda soruşturma, disiplin cezası veya uyarı alma gibi bir durum yaşamadım.

Memuriyetime halel getirecek bir sürecin veya oluşumun içerisinde olmadım. Bunu sosyal medya hesabımı da incelediğinizde görebilirsiniz. 2019 yılı Aralık ayında da sözleşmem yenilenmemiş ve yasal süreçle birlikte 2020 yılı Kasım ayında ilgili mahkeme tarafından göreve iade edilmiştim. O yıl, yaklaşık 400 civarında arkadaşımız aynı mağduriyeti yaşamış ve herkes görevine iade edilmişti. Şimdi yaşadığım süreç daha dramatik açıkçası. Çünkü mücadelesini verdiğim kadro sürecinin sonunda iş akdim feshedildi ve ben şuan buruk bir sevinç içerisindeyim. Kadrosuna kavuşan arkadaşlarım için çok sevinçliyim. İnşallah ben ve benim gibi aynı mağduriyeti yaşayan 100 lerce arkadaşım da kadrosuna kavuşacaktır.' dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ den 90 a yakın kişinin benzer sebeplerle işten çıkartıldığı bilgisi var.

