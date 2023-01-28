Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 sağlık çalışanı yaralandı
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2023 15:00, Son Güncelleme : 28 Ocak 2023 15:01
M.E'nin kullandığı 34 AAY 652 plakalı otomobil, Deliilyas beldesi girişinde kar yağışının etkili olduğu yolda devrildi.
Yaralanan sürücü M.E. (30) ile K.D. (30) ve Z.K (29), ambulanslarla Altınyayla İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yaralıların ilçedeki hastanede görevli sağlık çalışanları olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız