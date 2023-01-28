Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de denizde fırtına uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2023 15:18, Son Güncelleme : 28 Ocak 2023 15:27
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın sabahtan itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız