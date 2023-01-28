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Soylu tarih verdi...O tarihte bir tek terörist kalmayacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "29 Ekim 2023 Cumhuriyet'imizin 100. yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak, bu defteri kapatacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2023 15:27, Son Güncelleme : 28 Ocak 2023 15:29
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Soylu tarih verdi...O tarihte bir tek terörist kalmayacak!

Soylu, Sinop'un Gerze ilçesinde Sedat Işıdı Belediye Kültür Merkezi önünde açık havada gerçekleştirilen İlçe Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Sinop'ta yaşanan sel afetinde kayıplar yaşandığını hatırlattı.

Neredeyse afetin bütün zorluklarını, bütün maliyetini yaşadıklarına işaret eden Soylu, "Küçükken siyah beyaz televizyonlarda seyrederken memleketin bir yerinde deprem olurdu, sel olurdu. O zaman bir tek TRT vardı. TRT muhabiri mikrofonu uzatırdı. Kime uzatırdı mikrofonu? Vatandaşa. Belki günler geçmişti. Derdi ki, 'Bu devlet nerede?'. Tek bir söz duyardık siyah beyaz televizyondan ve TRT'den, 'Devlet nerede?'. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'de Allah'a hamd olsun, 'Bu devlet nerede?' sözünü duyuyor değiliz." ifadesini kullandı.

Van'da 2011 yılında yaşanan depremde de devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Ülkenin bütün bakanları oradaydı. Kıymetli Cumhurbaşkanı'mız rahatsız olmasına rağmen gece yarısı, 'Bir ülkenin başbakanı olarak vatandaşımın yanında olmam gerekir' sorumluluğuyla oradaydı. 1999 İstanbul depremini gördük, Yalova'yı gördük, günlerce cesetler yerde kaldı. Bir tek devletin adamına kimse ulaşamadı. Elazığ'dan Malatya'ya kadar depremlerde, Rize'den Giresun sel afetine, Antalya, Muğla yangınlarından İzmir depremine, en son Antalya Kumluca'daki sel afetine kadar artık vatandaşın, 'Devlet nerede?' diye sordukları soru yok. Bu, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde. Allah millete, devlete zeval vermesin. Tam 2,5 yılda 65 bin ev yapıldı, 50 binin üzerinde vatandaşımıza teslim edildi. İş yerlerinden yollarına, köprülerine, barajlarına kadar. Bu ülkeden üç kelimeyi sildik, 'Nerede bu devlet?'. 'Allah devletten milletten razı olsun' var."

Türkiye'de geçmişte günde 15-20 evlatlarını ay-yıldızlı şehit tabutlarıyla uğurladıklarını anlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birileri bize meydan okuyordu. Etrafımızdaki coğrafyada bize oyun kuruyorlardı. 'Hatay'ın karşısında, Reyhanlı'nın karşısındaki Afrin'e kadar bir terör devleti kuracağız.' diyorlardı. Biz ne yapacağız? İHA'mız yok, SİHA'mız yok, biz ne yapacağız? Hafif dışarı çıksak Almanya diyor ki, 'Tanklarımızı oraya götüremezsiniz'. Amerika diyor ki, 'Verdiğimiz mühimmatları kullanamazsınız'. Öbürü diyor ki, 'Kameraları kullanamazsınız'. Bu terörü nasıl bitireceğiz? Tayyip Erdoğan 2002 yılından itibaren büyük mücadeleyle savunma sanayisinin millilik ve yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e getirdi. Eğer olmasaydı biz bu mücadeleyi yapabilir miydik. Tayyip Erdoğan dedi ki, 'Şehir hastaneleri yapacağım. Benim milletimin 5 yıldızlı otel gibi hastanelerde tedavi görmesi lazım. Dünya bizim milletimize nasıl sağlıkta hizmet yaptığımızı görmelidir'. O gün bakanlıkta olanlar, 'Biz bunu ülke olarak kaldıramayız, rantabl yatırım değil, buna gerek yok' dedi ama Amerika salgın döneminde hastalarını koridorlarda öldürürken bizim şehir hastanelerimizde 5 yıldızlı otel konforunda büyüklerimize nasıl hizmetkarlık yaptığımızı bütün dünya görmüştür."

Türk milletinin ortaya koyduğu iradeyle Türkiye'nin dünyada öncü bir güç olduğunun altını çizen Soylu, "Dünyada tahıl krizi var, gıda krizi var. Hadi Almanya bizden zengin, Amerika da bizden zengin ama itibarları yok. İtibarı olduğu için Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin ayağına geldiler. Çünkü biz kimseyi sömürmedik, kimseye kumpas kurmadık, kimseye yanlış yapmadık. Savaş yapan iki devletin bile müracaat ettiği, 'Bu meseleyi ancak siz çözersiniz.' dediği bir ülke, bir millet olduk." diye konuştu.

Terörle mücadelede de itibarlarını kaybetmediklerini dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin Doğu ve Güneydoğu'sunda saat 4'ten sonra sokaklara çıkılmıyordu. Bugün birileri gene öyle istiyor, terör egemen olsun. Onlarla masanın altında iş tutmaya, masanın altında birlik olmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki, 'Hangi terör varsa biz serbest bırakacağız, devlete yeniden alacağız'. Bu millet size izin vermez. 29 Ekim 2023 Cumhuriyet'imizin 100. yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak, bu defteri kapatacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Tendürek'ten Cudi'ye, Gabar'a kadar bütün dağlara bizatihi ben kendim gidiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ülkemizle, milletimizle ve kendinizle Ayasofya'nın mirasının dik olduğu kadar dik olun, gurur duyun. Tendürek'in tepesine eskiden teröristler hakimdi, şimdi nazlı nazlı ay-yıldızlı bayrak dalgalanıyor. Neredeyse uzay üssü kurduk oraya. Cudi'de, Tendürek'te teröristler temizlendi, Amanoslar'da teröristler temizlendi. Bir taraftan yerli ve milli savunma sanayisiyle, bir taraftan profesyonelliğe dönüşle bunu gerçekleştiriyorlar. Bir taraftan terör örgütünün yıllarca istismar ettiği Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımıza, 'Size hizmet getirmezler, size bunu yapmazlar' dedikleri noktada Tayyip Erdoğan ülkemizin her tarafına getirdiği hizmeti ulaştırmasıyla terör örgütünün elindeki bu istismar alanını alıyor. Bugün Gabar'da petrol çıkıyor. Çatlasınlar patlasınlar. Yıllarca terör örgütünü orada konuşlandırmışlardı, bulmayalım, yapmayalım diye. İnşallah önümüzdeki aylarda orada daha büyük müjdeler gelecek."

(Sürecek)

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