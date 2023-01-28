Beyoğlu'nda baltalı saldırgan paniği
İstanbul Beyoğlu'nda kafede oturan kişinin yanına gelip kavgaya tutuşan saldırgan,
elindeki baltayı sağa sola salladı. Kafedeki müşteriler panikle kaçtı. Olayda
şans eseri yaralanan olmadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ocak 2023 15:42, Son Güncelleme : 28 Ocak 2023 15:44
Beyoğlu'nda baltalı saldırgan paniği
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde baltalı saldırgan korku saçtı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. Cihangir'de kafede oturan kişi ile yanına gelen kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında sonradan gelen kişi çıkardığı baltayı sağa sola sallamaya başladı.
Beyoğlu'nda baltalı saldırgan paniği - 1
Kavga sırasında diğer müşteriler kaçışırken bazı kişiler araya girerek baltalı saldırgana engel olmaya çalıştı.
Tehditler savuran saldırgan daha sonra olay yerinden uzaklaşırken olayda şans eseri yaralanan olmadı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız