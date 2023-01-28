Beklenen kar sonunda geldi: Türkiye beyaza büründü
Türkiye, son yılların en kurak kurak kışını geçiriyor. Ocak ayının sonuna rağmen çoğu yerde beklenen kar bir türlü yağmamıştı. Bu sabah itibarıyla birçok kentte kar yağışı başladı. İşte kentlerden kar manzaraları...
Türkiye'de uzun zamandır beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Kurak geçen günlerin ardından kar yağışı birçok kenti etkisi altına aldı.
Beklenen kar sonunda geldi: Türkiye beyaza büründü
Bazı bölgelerde kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı ve yollarda mahsur kalanlar da oldu.
Kış mevsiminde bir süredir bahar havasının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde, kar hayatı olumsuz etkiledi.
Tunceli'de sabah başlayan kar, bazı köy ve mahalle yollarında ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kar nedeniyle il merkezinde 45, Hozat'ta 9, Çemişgezek'te 2, Mazgirt'te 20, Nazımiye'de 20, Ovacık'ta 33, Pülümür'de 12 ve Pertek'te 28 olmak üzere 169 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ardahan, Tunceli ve Kars'ta kar ulaşımı aksattı
Valilik koordinesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.
Ardahan
Ardahan'da da kar yağışı ulaşımı aksattı.
Kentin yüksek kesimlerinde kar, yer yer tipiye dönüştü.
Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde tırlar ilerlemekte güçlük çekti.
Yetkililer, Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yollarını kullanacak sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.
Kars
Kars-Iğdır kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Sabah başlayan ve yoğunluğunu artıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin düştüğü yolda sürücüler güçlükle ilerledi.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız