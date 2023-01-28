'Aday çıkaramadılar, bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Pensilvanya ve Kandil destekli dörtlü çeteden bahsetmiştik baktılar dört yetmiyor sayıyı 6'ya çıkartıp bir masa kurduklar masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar. Bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar.

SİYASETTE ADAYLIK TARTIŞMASI

Biz aylardır biz adayız karşımıza kimi çıkartacaksanız çıkartın milletin huzurunda er meydanında yarışalım dedik. Bir yılda bir aday çıkartmayı beceremeyenler kendi sünepeliklerinin üzerini örtmek için istikameti başka tarafa çevirdiler. Aklınız neredeydi niye şimdiye kadar bunları söylemediniz?

''YENİ YÖNETİM SİSTEMİYLE 2018'DE KRONOMETRE SIFIRLANDI''

6'lı masadan bir türlü aday çıkaramadılar. Baktılar kendileri masadan aday çıkartamıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Bunca zamandır adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş, seçim sandığını işaret etmişlerdi. 4,5 yıldır Cumhurbaşkanıyız aklınız neredeydi? Türkiye 2018 seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçti, yani kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır. Şimdiden seçim günüyle ilgili kaos senaryolarına sarılmaları, kaybetme korkusunun bir kez daha yüreklerini sardığını gösteriyor. 6'lı masanın etrafında yer alanların hepsini toplayın, üstüne terör örgütlerinin uzantılarını koyun. Bakalım milli iradenin gücü karşısında ne ifade edecek.''