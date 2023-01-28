6'lı masanın adayı için kritik tarih belli oldu

6'lı masanın 11. toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde 9 saat süren toplantıyla gerçekleşti. Masada kritik süreç başlarken liderler cumhurbaşkanı adayı üzerinde değerlendirme yapmaya başladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantı sonrası adayın ilan edileceği iddia edildi. Liderlerin ise adayı uzlaşıyla belirleyeceği ileri sürüldü.

Kurmaylar, liderlerin buluşması sonrası yayımlanacak bildiriyle birlikte, yine bir tarih verilerek adayın nasıl tanıtılacağının duyurulacağını da belirtti.

SEÇİMİN BAŞLANGICINI VERECEKLER

Akşener'in ev sahipliğinde yapılan toplantıda ise liderler, ortak hükümet programına son şeklini verdi.

Programda ekonomi, yargı, kadın hakları, güvenlik, siyasi etik, israfla mücadele, eğitim, göçmen sorunu ve tarım gibi pek çok başlığın olduğunu aktaran masa kurmayları, 30 Ocak'ta yapacakları tanıtımla birlikte seçimin başlangıcını vereceklerini ifade etti.

Tanıtımdan sonra partilerin bazen birlikte bazen de ayrı ayrı farklı illere giderek programı tanıtacaklarını ifade eden masa kurmayları, "Bunun için ortak mitingler de yapılabilir. Bu program biz seçilince uygulayacaklarımızı anlatacak. Cumhurbaşkanı adayımız da bu programa uyacak. Programı illerde asıl tanıtan kişi de adayımız olacak." ifadelerini kullandı.

HER LİDERİN ARKASINDA DURDUĞU BİR ADAY VAR

Bugüne kadar yapılan toplantılarda kamuoyunun merakına rağmen adayın kim olacağı konuşulmamış ve anketler üzerinden ilerleneceği iddia edilmişti.

Anketler üzerinden aday belirleme gibi bir yaklaşımlarının olmadığını dile getiren kurmaylar, "Partilerin hepsi kendi içlerinde elbette bir değerlendirme yapıyor ancak son kararı liderler verecek. Her liderin arkasında durduğu bir aday olacak." değerlendirmesini yaptı.

Kurmaylar toplantı bitiminde yayımlanan bildiride 6'lı masadan "Millet İttifakı" olarak söz edilmesini "Biz 2018'de 4 parti olarak Millet İttifakı'ydık. Şimdi iki parti daha katılmış oldu. Artık sözlerimizi Millet İttifakı olarak söyleyeceğiz." olarak yorumladı.