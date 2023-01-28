Yılbaşından bu yana 8 bin 710 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca sürdürülüyor.

Yılbaşından bu yana 16 bin 549 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Bu kapsamda, sınırlarda alınan etkili tedbirler sayesinde yılbaşından bu yana 16 bin 549 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. 2016 yılından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 2 milyon 760 bin 176'a ulaştı.

Denetim ve operasyonlar sonucu yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı yılbaşından bu yana 7 bin 599 oldu. Bu sayı geçen yıl 236 bin 572 olarak kayıtlarda yer aldı.

2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 458 bin 521'e ulaştı.

Halihazırda geri gönderme merkezlerinde 19 bin 502 düzensiz göçmen idari gözetim altında bulunurken 19 bin 873 yabancının sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Ayrıca şu ana kadar 542 bin 423 Suriyeli ülkesine gönüllü dönüş yaptı.

139 Afgan kaçak göçmen ülkelerine gönderildi

Bu kapsamda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu 139 kişinin ülkelerine gönderilmeleri için Esenboğa Havalimanı'ndan Afganistan'a "charter uçuşu" düzenlendi.

Göç İdaresi nezdinde işlemleri tamamlanan söz konusu düzensiz göçmenler Afganistan'dan gelen uçağa jandarma eşliğinde bindi.

Uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından 139 düzensiz göçmen ülkelerine sınır dışı edildi.

Göç İdaresi Başkanı Ünlü düzensiz göç çalışmalarını anlattı

Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, sınır dışı süreçleri ve hudut çıkış işlemleri tamamlanan 139 Afgan uyruklu düzensiz göçmenin, bu yıl Afganistan'a 9'uncusu düzenlenen charter seferiyle ülkelerine gönderilmek üzere havalimanına geldiklerini söyledi.

Düzensiz göçle mücadelenin, Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Ünlü bu mücadelenin "göçe kaynaklık eden ülkelerde yapılan çalışmalar", "ülke sınırlarının etkin biçimde korunması", "ülke içerisinde etkin yakalama" ve "yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri" olmak üzere 4 aşamada yapıldığını bildirdi.

Ünlü, göçe kaynaklık eden ülkelerde göçü ortaya çıkaran sebeplerin hafifletilmesi ve giderilmesine yönelik kurumlar ve STK'lerce yürütülen çalışmalara değinerek Suriye'nin İdlib kentinde briket evlerin inşa edilmesi ve Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatlarının düzenlendiği yerlerde hayatın normalleştirilmesi çalışmalarıyla 6 milyon Suriyelinin Türkiye'ye göçünün engellendiğini ifade etti.

"2 milyon 760 bin düzensiz göçmenin sınırlardan girişi engellenmiştir"

Ülke sınırlarının devriye yolları, gözetleme araçları, optik kuleler gibi entegre sınır sistemleriyle korunduğunu dile getiren Ünlü, "2016'dan beri 2 milyon 760 bin düzensiz göçmenin ülkemiz sınırlarından yasa dışı girişi engellenmiştir." dedi.

Yasa dışı yollardan ülkeye giren düzensiz göçmenlerin ülke içinde kolluk kuvvetleriyle eş güdümle yürütülen çalışmalarla yakalandığını işaret eden Ünlü, "Otogarlarda, ana ve tali yollarda yol kontrolleri titizlikle ve üst düzeyde devam etmektedir. Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik huzur uygulamaları aralıksız devam etmektedir. Yine göçmen kaçakçılarına yönelik cezalar artırılmıştır. Bütün bu çalışmalar sonucunda 2016 yılından bugüne kadar ülkemizde 1 milyon 396 bin kaçak göçmen yakalanmıştır." açıklamasında bulundu.

"15 ülkeyle geri gönderme geri kabul anlaşmaları imzalamış durumdayız"

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerine ilişkin bilgi veren Ünlü şöyle devam etti:

"2015 yılında 1740 olan geri gönderme merkezi kapasitemiz, açılan yeni gönderme merkezleriyle bugün itibarıyla 30 geri gönderme merkezine ve 20 bin 540 kapasiteye ulaşmıştır. Bu kapasite, 27 Avrupa Birliği ülkesinin toplam geri gönderme merkezi kapasitesinden fazladır. Göçe kaynaklık eden ülkeler ağırlıklı olmak üzere 15 ülkeyle geri gönderme geri kabul anlaşmaları imzalamış durumdayız. Bu çalışmalar neticesinde 2016 yılında yüzde 9-10 civarında olan geri gönderme başarı oranı, 2022 yılında sınır dışı etmeyi başardığımız 124 bin 411 düzensiz göçmenle yüzde 71'e ulaşmıştır."

Geçen yıl Afganistan'a 235, Pakistan'a ise 2 charter uçuşu gerçekleştirildiğini anımsatan Ünlü sadece bu uçuşlarla 45 binin üzerinde kaçak göçmenin sınır edildiğini aktardı.

"Batı Balkanlar rotasından yaklaşık 150 bin kaçak giriş var"

Düzensiz göçün tüm dünyayı etkilediğini belirten Ünlü, "Örneğin, Frontex verilerine göre Avrupa Birliğine 2022 yılında sadece Batı Balkanlar rotasından yaklaşık 150 bin kaçak giriş vardır. 2021 rakamlarına göre AB genelinde yakalanan 700 bin kaçak göçmenin yaklaşık 80 binini geri göndermişler, yani yüzde 10-11'lik bir başarı oranı." diye konuştu.

Ünlü, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucu geçen yıl ülke sınırlarına kaçak giriş için gelen düzensiz göçmen sayısının bir önceki yıla göre yüzde 38 azaldığı bilgisini verdi.

Sınır dışı işlemleri kapsamında bu yıl 9'uncu charter seferini düzenlediklerini hatırlatan Ünlü, "Bu yıl şu ana kadar 8 bin 571 düzensiz göçmenin ülkemizden sınır dışını gerçekleştirmiş durumdayız. Buna bu 139 göçmen dahil değildir." dedi.

Bu çalışmalarda devlet kurumları arasındaki eş güdüm ve uyumun önemine dikkati çeken Ünlü, mücadeleye bundan sonrada aynı kararlılıkla devam edileceğini söyledi.