Şırnak'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2023 18:37, Son Güncelleme : 28 Ocak 2023 18:39
Hasan Bilgiç yönetimindeki minibüs, belde girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Bilgiç ile araçta bulunan 7 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız