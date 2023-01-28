16 Ocak'ta başlayan "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kapsamında bugüne kadar 8 bin 27 kişi başvuru yaptı.

Program kapsamında 81 il üç bölgeye ayrılmıştı.

En fazla talep İstanbul'u da kapsayan birinci bölgede bin 859 başvuru ile geldi.

Orta gelirliye konut kampanyasına 10 günde 8 bin başvuru

Ankara, İzmir ve Bursa gibi illerin yer aldığı ikinci grupta ise bin 797 başvuru yapıldı.

Üçüncü bölgede yer alan illerde ise 4 bin 371 başvuru kayıt altına alındı.