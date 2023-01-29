İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem: 2 kişi öldü, 664 kişi yaralandı

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini 664 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan 16'sının Salmas kentindeki hastaneye sevk edildiğini kaydeden Mutemediyan, 20 kişinin de yaralarının ağırlığı nedeniyle Hoy'daki hastanelere kaldırıldığını, 6 kişinin ise ameliyat edildiğini belirtti.

Yaklaşık 70 köyde hasar oluştuğunu ifade eden Mutemediyan, "Muhtemel hasarın tespiti için depremin merkez üssünden 30 kilometrelik bir yarıçapa kadar bilirkişiler gönderildi." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hoy kentindeki 5,8 büyüklüğündeki deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İran Sismoloji Merkezine göre ise dün yerel saatle 21.44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü.

Artçı depremler nedeniyle Hoy ve Çaypare şehirlerindeki okulların tatil edildiği belirtildi.

İran Acil Durum Merkezi, daha önce yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin yaralandığını açıklamıştı.